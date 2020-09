Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette forstår vi ikke, sier Lars Brændvik til NRK.

Han er både fortvilet og daglig leder i den industrielle vaskerikjeden Breeze.

Vaskerikjeden har hovedkontor i Bodø, med avdelinger fra Stavanger i sør til Tromsø i nord. Hovedkundene deres er helse og hotell.

De teller 150 ansatte, men i høysesongen øker de til om lag 200.

Lars Brændvik, daglig leder i Breeze AS. Foto: Breeze

I fjor landet de en storkontrakt og investerte tungt. Men da koronaviruset slo beina under deres største kunde, havnet selskapet i en økonomisk vanskelig situasjon.

Så langt har omsetningen hos vaskerikjeden på det meste falt med 77 prosent.

Likevel faller de utenfor kriseløsningene fra regjeringen. Nå ser Breeze ingen annen mulighet enn å nedskalere driften.

– Vi har jobbet tett inn mot både NHO og norsk industri. Problemstillinga er kommunisert. Hvorfor man ikke tar tak i en slik sak, som åpenbart er urettferdig og rammer det enkelte selskap så hardt, er vi uforstående til, sier Brændvik.

– Utrolig uheldig

Brændvik mener kriteriene for å få kompensasjon er så snevre at flere som burde ha fått støtte faller utenfor. Dermed virker ordningen konkurransevridende, hevder han.

NHO er helt enig i at eksempelet er urettferdig. De har tatt saken opp med regjeringen, men registrerer nå at kompensasjosordningen heller fjernes.

Daniel Bjarmann-Simonsen er regiondirektør i NHO Nordland. Han sier han har forståelse for at det har vært mange situasjoner rundt omkring som skulle løses. – Men da er ikke dette tiden for å fjerne ordningene, men for å forbedre dem. Foto: Allan Klo / NRK

NHO Nordland-direktør Daniel Bjarmann-Simonsen i Nordland sier Breeze og andre vekstbedrifter nå risikerer konkurs.

– Før krisen inntraff investerte Breeze for å vokse. De kan dokuementere at de har kontrakter som skulle gitt dem vekst i inntekter, men som de nå har mistet på grunn av pandemien, forklarer han og legger til:

– Problemet er at ordningen bare ser bak i tid, og ikke tar hensyn til potensielle inntekter de kan dokumentere, men som altså ikke ble noe av. De har mistet det de skulle tjene, men kompenseres ikke.

Foto: Breeze

– Feil å fjerne ordning

Regiondirektøren i NHO mener det er helt feil at kompensasjonsordningen fjernes, samtidig som smitteverntiltakene strammes inn.

Bjarmann-Simonsen påpeker at vaskerikjeden leverer til sykehus og sykehjem, og er å regne som en samfunnskritisk virksomhet.

– Dette er en bedrift som har gjort det samfunnet ønsker, nemlig å investere. De burde vært kompensert på lik linje med dem som kan dokumentere inntektstap tilbake i tid. Dette er en tid for å forbedre ordninga, ikke å fjerne den.

Statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet viser til at kompensasjonsordningen ble utformet i mars/april som et akutt krisetiltak for å bidra til å hjelpe bedrifter i en situasjon hvor Norge var stengt ned.

– Vi prioriterte å få på plass en bred løsning raskt, fremfor å sikre millimeterrettferdighet. Samtidig er kompensasjonsordningen bare ett av mange tiltak.

De mener at det var riktig å innføre kompensasjonsordningen. Men sier at den avvikles 1. september, i tråd med Stortingets vedtak.

– Men nå når store deler av norsk økonomi har tatt seg opp igjen, trenger vi tiltak som i større grad stimulerer til aktivitet og omstilling. Regjeringen fikk i juni tilslutning til strategien for Norges vei ut av krisen. Her ble det vedtatt en lønnstilskuddsordning som skal bidra til at flere permitterte kommer raskere tilbake til jobb, i tillegg til en rekke tiltak som vil bidra til aktivitet, kompetanseheving og trygge jobber.

– Fremover ønsker regjeringen å stimulere til aktivitet og omstilling i økonomien, og å få folk tilbake i jobb. Vi følger nøye med på utviklingen i næringslivet, og vurderer løpende målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet.