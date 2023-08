Bre politisk enighet om bystranda på Sortland

I Sortland kommune er det bred politisk enighet om et bygge- og deleforbud for Bystranda.

Det skriver Vesterålen Online (VOL).

Rune Stigen Kvannli opplyser til avisa at dette initiativet kommer etter samtaler med barn og unge i kommunen.

– De er tydelige på at Bystranda er en samlingsplass der de liker å være, og et lavterskeltilbud, sier Kvannli til avisa.

Det er senterpartiet som har forespurt samtlige partier om å stille seg bak bygge- og delingsforbudet.

Partiet har, ifølge VOL, lagt frem saken til ordføreren i et skriftlig brev i forbindelse med neste møte i formannskapet.

– Poenget med et slikt forbud er at når politiske partier er uenig med planverket de selv har vedtatt, noe som kan skje, så har man mulighet til å nedlegge et slikt forbud, forklarer Kvannli til avisa.

Et slikt forbud innebærer at det ikke kan opprettes eller fradeles eiendommer ved Bystranda, og derfor heller ikke bygges der.