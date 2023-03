Siste:

Brannvesenet jobber fortsatt med å slokke brannen på Melbu. Alle beboerne gjort rede for.

De evakuerte blir tatt vare på av folk fra kommunen.

Brannvesenet driver fortsatt med slokking av brannen i ei trebygning nært havna på Melbu.

– Slokkinga pågår, brannvesenet har vært gjennom huset og mener det ikke er noen inne der, sier oppdragsleder Remi Johansen i politiet til NRK.

Det var en forbipasserende som meldte til politiet om åpne flammer i trygget.

– Vi fikk melding klokka 06.53 fra en tilfeldig forbipasserende bilist. Da var det allerede flammer i bygget.

Johansen har ikke fått noen melding om at det er fare for at brannen kan spre seg.

– Vi har starta evakueringa av to nærliggende hus.

Røyken går inn over boligområder.

– Beboere bes holde vinduer lukket og ikke bevege seg i områder med røyk.

Se video av brannen i trebygninga ved havna på Melbu Du trenger javascript for å se video. Se video av brannen i trebygninga ved havna på Melbu

Sterk røykutvikling

Det er på grunn av røykutviklinga at politiet evakuerer nærmeste hus.

– Vi vurderer fortløpende om det er behov for å evakuere flere.

Det er et gammelt trehus med flere leiligheter som brenner, ifølge Johansen.

To personer er tatt ut derfra.

– Ut fra det vi vet nå er det ikke noe som tyder på at det er noen savnede.

Brannvesenet i Hadsel skal ha fått fortrykninger fra Sortland.

Politiet har en patrulje på stedet og venter innsatsleder til stedet om kort tid.

Brannen ble meldt om av en tilfeldig forbipasserende like før klokka 07 lørdag morgen. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Naboer hørte knitringa

Ifølge Bladet Vesterålen er det et hus i Sjøgata som brenner.

Kerstin Kjelstrup-Olsen Barosen bor ikke langt unna, og ble vekket av lyden fra brannen, skriver Bladet Vesterålen.

– Vi hørte knitringa, og jeg begynte først å lure på om det var snøsmeltinga vi hørte så godt. Så tittet jeg ut vinduet og så en forferdelig svart røyk, sier Barosen.

Hun sier det er et rødt større hus som brenner. Det ligger like ved det gamle posthuset på Melbu.