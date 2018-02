Brannen i Henningsvær er slukket

Siste klokken 17.24: Brannen er slukket og brannvesenet forlater stedet, forteller underbrannmester Terje Øverdal ved 110-sentralen til NRK.

110-sentralen meldte klokken 16.35 på sin Twitter-konto at brannvesenet hadde fått kontroll på brannen, og at det ikke lenger var snakk om fare for spredning.

– Slokkearbeidet pågår fortsatt, men siste tilbakemelding fra brannvesenet i Vågan er at de nå har kontroll på brannen og at det ikke skal være fare for spredning, sa Øverdal til NRK rundt klokken 16.35.

Det er stor røykutvikling på stedet. Foto: Vidar Lysvold

Det var brann i en stor lagerbygning i Henningsvær tidligere i dag.

Meldingen om brannen kom klokken 13.13.

Lagerbygningen inneholder et firma, i tillegg til to leiligheter. De som bor i leilighetene er på ferie.

Til sammen tolv personer ble evakuert fra nabobygningene, og politiet oppfordret beboere i Henningsvær om å holde vinduene lukket.– Brannvesenet jobber med å komme seg inn i bygningen. Det brenner på innsiden og vi mistenker at det oppbevares gass i bygget, sa underbrannmesteren tidligere.

– Det brenner kraftig og brannvesenet sliter med å ta seg inn der det brenner som mest. Vi jobber selvsagt fortløpende med det og derfor ikke si hvor lang tid det vil ta, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt.

Både brannmannskap, politi og ambulanse er på stedet. Også redningsskøyta «Sundt Flyer» bistår brannvesenet på stedet.

Det er også rekvirert en gravemaskin dersom det blir nødvendig å rive deler av bygget som står i brann, for å hindre spredning.