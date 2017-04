Brannbil måtte frakte pasient til sykehus: –Frykter liv går tapt

Fredag kveld måtte brannvesenet i Vesterålen kjøre en person som ble skadd i en brann i Sigerfjord i Sortland, fordi den eneste ambulansen i området var opptatt.

–Jeg har aldri opplevd noe slikt. Her er det tydelig at beredskapen ikke er god nok. Det er bare spørsmål om tid før det skjer igjen, sier Jan Roar Johannessen i Sortland brannvesen i Nordland til Vesterålen Online.

Personen som kom seg ut av det brennende huset hadde sot i ansiktet og brente klær. Brannvesenet mente personen trengte øyeblikkelig medisinsk hjelp, men siden ambulansen på Sortland var opptatt fikk brannvesenet beskjed om å kjøre en ambulanse fra Hadsel i møte.

Frykter det verste

–Dette er svært kritisk og alvorlig. Det viser at vi ikke har en god nok ambulanseberedskap, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland til NRK.

Etter at Nordlandssykehuset i desember 2015 vedtok å fjerne én av to ambulansebiler på Sortland fra januar i år, har Vesterålens omtrent 30.000 innbyggere måtte oppleve flere alvorlige situasjoner.

Nå frykter Bjørkmo at liv kan gå tapt dersom beredskapen ikke blir bedre i øydistriktet.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørmo (Ap) er bekymret for ambulanseberedskapen i Vesterålen etter at brannvesenet måtte frakte en skadd person fredag kveld. Foto: Dan Henrik Klausen

–Jeg frykter det verste. Og det er den tilbakemeldingen vi har gitt til Nordlandssykehuset. Vi trenger den ambulansebilen som ble fjernet, for dette gjør ikke beredskapen dårlig bare på Sortland, men for hele Vesterålen, sier ordføreren.

–Var i beredskap

Tidvis mangel på ledig ambulanse i området har ført til at brannvesenet i flere tilfeller har måttet bistå med ambulanseoppgaver. Fredag kveld ble brannvesenet bedt om å kjøre mot ambulansebilen som kom kjørende fra Hadsel, for å spare så mye tid som mulig.

–Det ble først ikke meldt om behov for helsehjelp, men ambulansebilen fra Åse på Andøya ble etter hvert likevel sendt for å være i beredskap. Etterpå kom det opplysninger om at det var behov for helsehjelp, og det ble derfor sendt en ambulansebil fra Hadsel til Sortland i tillegg. Deretter ble det besluttet på stedet at brannvesenet skulle kjøre i møte med ambulansebilen, for å spare så mye tid som man kunne, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset.

Distansen mellom Åse på Andøya og Sigerfjord på Sortland er omtrent 65,5 kilometer og tar litt over én time å kjøre med bil.

Tilstanden til den skadde personen var ukjent natt til lørdag.

–Traumatisk både for pasienter og pårørerende

I januar måtte en sortlandskvinne selv kjøre sin alvorlig syke far fra legevakta på Sortland til sykehuset på Stokmarknes, da det ikke var ambulanse ledig. Selv om legevaktslegen mente faren trengte ambulanse, måtte datteren kjøre en biltur på i underkant av 30 minutter uten medisinisk personell til stede.

–Det er en veldig traumatisk opplevelse å være sjåfør for en syk person. Det har også vært et tilfelle hvor det ikke var tilgjengelig ambulanse for et sykt spedbarn. Jeg skjønner godt at innbyggerne blir utrygge, sier Bjørkmo.

I november i fjor skrev VG at det har blitt 69 færre ambulanser siden 2002. Samtidig har oppdragsmengden økt med 42 prosent, og befolkningen i landet økt fra 4,5 millioner til 5,1 millioner.