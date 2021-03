Vurderer å løslate innsatte etter brann i høyrisikofengsel

Avdeling høy sikkerhet Mosjøen ligger i Vefsn kommune. Avdelingen har 15 soningsplasser og prioriterer varetekt og korte dommer. Da brannen fant sted var det 13 innsatte i fengselet.

En av disse er kritisk skadet og ligger innlagt ved Helgelandssykehuset.

Mette Moe, enhetsleder for kriminalomsorgen i Nordland, forteller til NRK at de nå jobber intenst for å ivareta både de ansatte og de innsatte på en god måte.

– Vi har 12 innsatte som skal håndteres, og politiet bistår oss nå med lokaliteter, sier hun til NRK.

Innsatte kan slippes løs

Fengselet er per nå ikke i stand til å ta imot de innsatte igjen før både undersøkelser og rengjøring er gjort.

I skrivende stund er de 12 innsatte midlertidig plassert hos politiet.

– De innsatte er satt i politiets arrest i Mosjøen.

Men de kan ikke være der lenge. De må flyttes til et annet fengsel, eller løslates.

– Det er overbefolket på politistasjonen sammenlignet med en vanlig situasjon. Dermed må det vurderes om det er noen som kan løslates, forteller Moe.

– Det kan hende noen løslates allerede i kveld.

Hun forklarer at kriminalomsorgen har noen få fullmakter med tanke på å kunne løslate innsatte på korte permisjoner – og at disse kan benyttes i slike akutte situasjoner.

Transport er satt i gang

Det er følgelig ikke en ideell situasjon å ha innsatte i arresten over en lengre periode. Moe sier det allerede er iverksatt transport.

– De innsatte som ikke kan løslates vil bli flyttet til andre fengsler. Vi undersøker hvor det er plass og transport er allerede satt i gang.

– Kan du si noe om hvor uvanlig denne situasjonen er?

– Det var en brann i Bodø fengsel for noen år siden. Da måtte fengselet stenges for nedvasking og restaurering. At et helt fengsel må evakueres, og ikke kan brukes, er sjeldent.

– Kan du si noe om når de innsatte kan føres tilbake til Mosjøen fengsel?

– Det er for tidlig å si.