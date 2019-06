SISTE: Sperringene i Sjøgata ned mot Bodø jernbanestasjon vil bli holdt til klokken 18.00, opplyser 110-sentralen. Opprydning pågår.

Torsdag har store deler av Bodø sentrum vært sperret av etter at en gassflaske tok fyr i Sjøgata.

Den tok fyr under et mudringsarbeid ved et anleggsområde. Flere bygg ble evakuert, og folk ble bedt av politiet om å holde seg én kilometer i luftlinje unna området.

NRK Nordlands bygg var også delvis evakuert.

En skarpskytter fra politiet ble i halv fem-tiden sendt inn, og fem skudd ble avfyrt. Han lyktes med å få hull på gassflasken, og eksplosjonsfaren er nå over.

Flasken kunne potensielt brenne i to døgn, ifølge politiet.

En gassflaske under mudringsarbeid i Sjøgata tok fyr, og politiet og brannvesenet måtte be folk holde seg langt unna. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Politiet: – Ikke kontroll

Tom Ove Hammer, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, sa tidlig at gassflasken representerer en eksplosjonsfare og at de på et tidlig tidspunkt ikke hadde full kontroll.

– Gassflasken det brenner i representerer en eksplosjonsfare. Foreløpig må vi be publikum om å holde god avstand fra bygget til Nav og Luftfartstilsynet, sa han.

– Vi ber også om at folk ikke kommer gående ned mot området. Det er fordi vi ikke har full kontroll på stedet, sa Hammer.

Alle nødetatene rykket ut til Sjøgata i Bodø og sperret av veien mot brannen. Foto: Josef Benoni Tveit / NRK

Grunnen til den store avsperringen var at splinter kunne bli slengt ut i stor hastighet.

– Faremomentet er at vi frykter en eksplosjon i denne flasken. Disse fragmentene kan fly et godt stykke unna. Vi ber publikum respektere sperringene vi har satt opp, sa han.

Acetylen-flaske

Ivar Hokstad er vakthavende brannsjef i Salten Brann. Han sa at det skal være snakk om en spesiell gassflaske brukt under anleggsarbeid.

– Vi antar at dette er acetylen og oksygenflaske som brukes i forbindelse med arbeid på byggeplassen. Vi har satt en sone på tusen meter fri sikt inntil videre, sa han.

– Vi er nå på stedet og vurderer tiltak sammen med politiet, forklarte han tidligere, sa Hokstad.

Sendte hjem ansatte

Svein Pedersen fikk seg en luftetur fra Luftfartstilsynet da han måtte evakuere bygget.

Han sto utenfor NRK Nordland sitt bygg i Jernbaneveien 100 og forklarte at de observerte flasken før brannalarmen gikk i bygget.

Et stort antall mennesker ble evakuert fra de forskjellige byggene i området. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi så faktisk at det var varmeutvikling fra nabotomta og kunne følge det på nært hold. Vi ble raskt evakuert ut av bygget da brannalarmen i bygget gikk.

– Hvordan gikk evakueringen av bygget?

– Dette er noe vi jevnlig trener på, og vi vet hvordan vi skal forholde oss når en brannalarm går. Heldigvis har vi været med oss i dag. Det hadde vært verre om det hadde vært kaldere, sa han.

Klokken 14.30 bekreftet både Nav Bodø og Luftfartstilsynet at sendte sine ansatte hjem for dagen.