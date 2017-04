Brann i fjøs: – Alle de 500 grisene er døde

– Vi kan konkludere med at alle grisene er døde, sier operasjonsleder i politiet Ivar Bo Nilsson til NRK.

Ifølge politiet er det 5- 600 dyr i fjøset.

– Vi fikk melding fra brannvesenet klokka 03.23 om brannen på Fenes, ca. ei mil utafor Bodø sentrum. Da politiet kom dit klokka 03.35 velta det tykk røyk ut av bygninga, og det var ikke en lyd å høre, forteller operasjonsleder i politiet Ivar Bo Nilsson.

Politiet fryktet derfor allerede da at dyrene var døde.

Kaotisk

Det er Salten Brann og Falken som nå jobber på brannstedet, sammen med branntjenesten ved Bodø lufthavn.

Er det fare for at brannen skal spre seg?

– Det er en fjøs med storfe like ved grisefjøset. Men det er bedre at dyra er inne der enn ute på den kaotiske gårdsplassen, sier Bo-Nilsson.

Det er ingen akutt fare for at brannen skal spre seg dit, men en veterinær på stedet er ikke optimistisk for oksene og kyrne der.

– Disse dyrene har vært utsatt for både stress og røyk, så det er en fare for at de må nødslaktes, sier Bo-Nilsson.

– Starter etterforsking

Politiet har vært i kontakt med gårdbrukeren, men han er nå opptatt med å skaffe vann på stedet. Det vil bli startet etterforsking, og både gårdeier og de andre som var til stede da brannen startet vil bli avhørt.

– Utfordringen der ute er tilgang til vann, men det jobbes intenst med det og sivilforsvaret er på veg med pumpeutstyr. De pumper også vann fra et lite tjern for å bruke det til slokking, og det kjøres tankbiler i skyttel for å tilføre vann.