Utrykningsenhetene rykket litt før kl. 18 onsdag kveld ut til en melding om en brann i en utebod i Trollåsveien i Bodø.

Brannvesenet startet slukking kort tid etter. Det skal ikke ha vært spredningsfare til hus i nærheten, og heller ikke personskader.

Like over kl. 18 melder brannvesenet at de har slukket brannen.

Politiet skriver i politiloggen at de oppretter sak og etterforsker videe. Brannårsak er foreløpig ikke klar.