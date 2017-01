Bråk på utesteder

I Mo i Rana har det vært slossing på et utested i natt. En person skal ha knust ei flaske i hodet på den andre. Gjerningspersonen hadde forlatt da politiet ankom. I Narvik måtte et utested be om hjelp fra politiet for å få fjerna 4-5 uønska gjester i natt.