En person i Mo i Rana er bøtelagt for å ha avholdt et arrangement som brøt med smittevernreglene.

Det skulle maksimalt være inntil fem personer på det private arrangementet, men da politiet kom til stedet befant det seg 13 personer i lokalet, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Personen som arrangerte er ilagt en bot på 20.000 kroner, mens de 12 øvrige på arrangementet har fått en bot på 10.000 kr hver.

– Politiet ønsker å understreke at det å følge smitteverntiltakene er et felles ansvar som vi alle deler. Mange av smitteverntiltakene er oppfordringer og anbefalinger, men bryter man loven så gir det konsekvenser, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland.

– Det er heldigvis ikke hver dag vi skriver ut bøter i denne størrelsesorden for smittevernbrudd. Jeg synes det er litt trist at vi blir nødt til å gå til dette skrittet, for dette er regler som er kjent i befolkninga og som vi er vant til å leve med nå.

Sendes ut av landet

Også i Narvik er en person bøtelagt for brudd på smittevernforskriften. En utenlandsk mann som kom til Norge for å arbeide fikk påvist koronasmitte og ble satt i isolasjon. Mannen skal ifølge politiet ha brutt smittevernreglene ved å ta imot besøk mens han satt i isolasjon.

For dette er han bøtelagt med en bot på 20.000 kroner og vil bli bortvist fra Norge.

– Vi ser alvorlig på dette. Ved å ta imot den typen besøk vil man eksponere den som besøker seg for smitte. Da har man heller ikke kontroll på hva den som har vært på besøk foretar seg videre, og man risikerer ytterligere smitte ut i samfunnet, sier påtalelederen til NRK.

– Hva tenker du om at noen gjør det?

– Først og fremst er det svært lite lojalt overfor resten av befolkningen. Og så fremstår det veldig lite klokt, sier han.