Bortvises fra Norge

De 14 personene som ble pågrepet på MS «Nordstjernen» torsdag morgen er i dag besluttet bortvist fra Norge. Det er UDI som har fattet vedtak på bakgrunn av utvisningssaken som politiet opprettet i går. Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.