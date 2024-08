Bonneu vant 3. etappe i Arctic Race – Cort tok ledertrøya

Kamiel Bonneu holdt unna for forfølgerne og kom alene til mål som vinner av 3. etappe i Arctic Race of Norway. Magnus Cort fra Uno-X overtok ledertrøya.

Alexander Kristoff vant de to første etappene, men han ble hektet av med nesten to og et halvt minutt på tirsdagens etappe med flere tøffe stigninger og mål i Sulitjelma.

Opp den bratte Jakobsbakken kort før mål gikk Bonneu i brudd sammen med Davide De Pretto, som gikk tom før toppen. Bonneu holdt derimot unna for forfølgerne helt til mål. Rytteren fra Flanders-Baloise-laget tok sin tredje seier som proffsyklist.

Uno-X-rytter Cort var veldig nær å nå fram, men dansken måtte nøye seg med 2.-plass to sekunder bak etappevinneren. Det var akkurat bra nok til å knipe ledertrøya.

– Jeg er fornøyd med å komme så tett på, men det er klart at seier ville vært noe helt annet, sa Cort til TV 2 rett etter målgang.

– Det er klart at det gjør det litt «sjovere», sa han da han under intervjuet fikk vite at han er ny sammenlagtleder.

Andreas Leknessund gjorde en jobb for Cort i front i forfølgergruppa. Han ble beste nordmann på etappen med 26.-plass.

– Første del av bakken var veldig bratt, og planen var at jeg og Magnus skulle sitte i gruppa, for ingen av oss er så gode når det blir så bratt. Vi skulle være lure og komme på slutten. Så var det to som angrep. Det så ut som de skulle kjøres inn, men samarbeidet var ikke så godt. Det er irriterende at en av dem holdt unna, sa han til TV 2.

Arctic Race of Norway avsluttes onsdag med en ny tøff etappe mellom Glomfjord og Bodø. (NTB)