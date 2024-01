Det er 4000 fjøs i Norge der kyrne fortsatt står på bås. En av disse fjøsene eier Trond Klausen i Vestvågøy. Fra nyttår måtte han forholde seg til flere nye regler for beitedyr.

Krav om egen binge til syke dyr.

Krav om 16 uker mosjon og regelmessig lufting.

Samt krav om løsdrift fra 2034.

16 uker med lufting er ei dobling fra dagens krav.

– Enkelte år kan vi det til, men da må alt klaffe med været. I år var det helt håpløse forhold helt fram til sankthansaften, forklarer Klausen som driver et lite melkebruk på Bøstad i Lofoten.

Han sier også september ofte er utfordrende om det blir mye nedbør.

– Er det ikke viktig å bedre dyrevelferden?

Trond Klausen har 18 melkekyr som står på bås. Neste sommer skal de på beite 16 uker og luftes regelmessig. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Det er dårlig dyrevelferd for kyrne med gjørme opp til knærne, poengterer Klausen.

Regelmessig lufting av kyr året rundt mener han er mulig for mindre gårder, men krevende for de med større besetninger.

– Jeg kan få det til, men har man 30–40 kyr på bås krever det voldsomt store luftearealer som må gjerdes inn i dypsnø og is.

Etterlyser avklaring

Bondelaget har i flere måneder etterlyst ei avklaring fra Landbruksdepartementet på hvordan kravene til mosjon skal forstås.

– Det som går på mosjonskravet er det ulike tolkninger av, og det har vi behov for å få avklart med departementet, sier nestleder Bodhild Fjelltveit i Norges Bondelag.

Fjelltveit sier det kan være problematisk med fire måneder med lufting av kyrne enkelte deler av landet.

Bodhild Fjelltveit i Bondelaget ber om avklaring. Mener fire måneder med lufting er krevende for mange bønder. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det er uklart hvor det skal gjelde og om det skal være likt over hele landet. Det skal være hensiktsmessig, men vi stiller spørsmål om det er hensiktsmessig og god dyrevelferd å være ute i 16 uker alle steder i landet, sier Fjelltveit.

– Bonden har allerede planlagt for neste beitesesong. At vi ikke har fått klarhet i dette nå er uholdbart.

– Kan ikke bøndene søke om dispensasjoner?

– Vi er opptatt av et praktisk gjennomførbart regelverk. Det er tungvint å søke om dispensasjoner fra år til år når vi vet hvor varierende klimaet er her i landet, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Vi mener man må dele inn kravene om mosjon i ulike soner, mener Fjelltveit.

Fra den nye forskriften: Ekspander/minimer faktaboks «Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 uker. Dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året.» (Kilde: Mattilsynet)

Lover svar

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) er enig i at reglene for lufting bør være mer fleksible, og lover nå ei avklaring før sommeren.

Landbruksminister Geir Pollestad lover svar (Sp) Foto: Irmelin Kulbrandstad / NRK

– Dette er regler som ble bestemt for lenge siden, så jeg er innstilt på at vi ser på hvordan vi kan gjøre de nye forskriftene mer fleksible. Både for å sikre dyrevelferden og gjøre det levelig for den enkelte bonde, sier Pollestad.

Pollestad sier forskriften åpner for at den enkelte bonde kan redusere antall uker med lufting med inntil fire uker dersom forholdene ikke tillater 16 uker.

– Men det er nok en del uklarhet hvordan dette skal praktiseres, og vi kommer med avklaringer før beitesesongen.

Planlegger ny fjøs

Bonden i Lofoten skulle ønsket at disse avklaringene kom mye tidligere.

Kyr i fjøsen til bonde Trond Klausen Vestvågøy. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Vi skulle gjerne hatt mer klarhet i hva dette betyr for oss. De som har laget reglene må se mer på hvor vi bor her i landet, sier Trond Klausen.

62-åringen planlegger nå å bygge en ny moderne fjøs med løsdrift, der kyrne får en naturlig luftegård. Men kostnadene for nybygget har økt kraftig, sier han.

– Vi tar ei beslutning over nyttår når vi får de nye kalkylene. I så fall er det neste generasjon på gården som må ta over den videre drifta, sier Klausen.