Bonden på Leivset i Fauske har fått mange reaksjoner, etter at NRK tidligere denne uka fortalte om «kumysteriet».

To av kyrne hans ble forrige helg funnet døde i Skjerstadfjorden. Totalt er fem kyr funnet døde, og én er så skadd at den trolig må avlives.

Nå frykter bonden at han skal finne flere døde kyr.

– Det er fire dyr jeg ikke finner. Vi er sammen med dyrene veldig mye, også om natta. Jeg er veldig redd de har gått tapt, sier Strøm til NRK.

Men foreløpig vet ingen hva som har skremt dyrene til døde.

Selv mener Strøm at det er bjørn som står bak angrepet.

– Det kan ikke være noe annet. Når vi har tatt kontakt med fagpersonell i Norge som kan dette, så er det ganske tydelig, hevder han.

Ei av de døde kvigene som er funnet i nærheten av gården til Karl Gunnar Strøm. Totalt består flokken av 50 dyr. Foto: Jeanette Andersen / NRK

Har vært observert bjørn i området

Han begrunner det i at ikke mange andre dyr kan gjøre så stor skade, på så store dyr.

– Gaupe, jerv og hund er det overhodet ikke. Vi har testet med hund, og de kommer til hundene.

Ifølge bonden har det vært observert bjørn i området i fjor.

– Det var også ei dame som påstod at hun hadde sett et bjørnelignende-dyr samme dagen som kyrne forsvant. Det meldte jeg til politiet.

Svært mange har tatt kontakt med bonden, etter at saken ble kjent i media.

– Veldig mange bønder sa jeg måtte prøve med hund og de kunne garantere at det ikke var det.

– Er sikre på at ikke bjørn står bak

Statens Naturoppsyn (SNO) sier til NRK at de har undersøkt to av de døde kyrne som er funnet.

De har konkludert med at kvigen som ble funnet i Skjerstadfjorden, ikke ble skadd av rovdyr. Det andre dyret de undersøkte, mener de har dødd i en fallulykke.

– Mest sannsynlig har det falt ned i bratt terreng, ut ifra skader på ryggen og punktert lunge, sier rådgiver Martin Drevvatn.

De vil ikke spekulere i hva som kan ha skremt dyrene, men har konkludert med at det ikke er bjørn som står bak angrepet på de to dyrene som ble undersøkt.

– Disse samsvarer ikke med skader man kan forvente av bjørn. SNOs eksperter på bjørneskader har i tillegg studert bildene og er sikre på at det ikke er bjørn som har påført disse.

Drevvatn sier det er observert gaupe i nærliggende områder, men ikke bjørn i seinere tid.

Denne kua ble funnet hardt skadd inne i skogen, i nærheten av gården til Karl Gunnar Strøm. – Det er utrolig tungt. Nå har vi kjørt igjennom en hard slått, nesten døgnet rundt i fjorten dager. Og når du holder på å bli ferdig, så må du lete døgnet rundt i skogen for å prøve å berge dyrene, sier storfebonden. Foto: Jeanette Andersen / Privat

Etterforsker bredt

Politiet opplyser til NRK at de etterforsker saken bredt, men vil foreløpig ikke gi ytterligere kommentarer.

Tidligere denne uka uttalte lensmann på Fauske, Ronny Borge, til NRK at han aldri har vært borti en lignende sak.

– Dette er en uvanlig sak. Jeg har ikke hørt om at vi har hatt kyr som er jagd på sjøen, ikke husdyr eller ville dyr. Det er åpenbart at kyrne har vært utsatt, de har et traume som ikke er bra for dem, sier lensmannen.