– Det har vært tungt med alt hatet jeg har opplevd. Folk har ment at man burde skyte bonden, og skyte sauene.

Glenn Peter Knædal, sauebonde i Andøy, forteller at han har fått mye pes i kjølvannet av at mellom 20 og 25 gravstøtter ble funnet veltet på Haugen kirkegård på Åknes.

Hendelsen fant sted i begynnelsen av måneden. Den 11. november meldte Vesterålen Online at politiet hadde konkludert: Det var sau som sto bak kirkegård-vandalismen.

En konklusjonen Knædal er sterkt uenig i.

– Det kan derfor ikke være mine sauer. Å bli beskyldt av lovens lange arm for dette, det har ikke vært lett. Det er et like lokalmiljø, der alle kjenner alle, sier Knædal, som gir tydelig uttrykk for at det har vært en del reaksjoner de siste dagene.

– Horribelt

Til Andøyposten uttalte politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik i forrige uke at de ikke ser behov for å gjøre ytterligere undersøkelser.

De hadde funnet mye spor etter sau og andre saueekskrementer inne på området.

Sauebonde Glenn Peter Knædal har lite godt å si om politiets innsats. Foto: Privat

Knædal bestrider ikke at sauene har vært på kirkegården, men ifølge han var de tatt inn da hærverket fant sted.

Mest av alt reagerer han på å føle seg uthengt.

– Politiet har ikke tatt kontakt med meg, hverken før eller etter at dette kom i media. Det er horribelt, det at politiet går ut med noe sånt – uten å ta kontakte meg.

– Har du noen teorier om hva som kan ha skjedd?

– Det blir bare spekulasjoner. Men at sau skal ha veltet over 20 gravstøtter, det har jeg veldig vanskelig for å tro. Ei gravstøtte veier jo litt. Dette er trolig hærverk av noe slag.

Står fast på saueteorien

Politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik understreker at de ikke har pekt på Knædal i det hele tatt i denne saken.

– Hverken jeg eller noen andre i politiet har beskyldt ham for noe som helst. Men hvis han føler det sånn, er det beklagelig, sier Wiik.

– Tvert imot har vi sagt i media at vi ønsker å skrive dette på kvoten for hendelig uhell.

Wiik står fast på teorien om at gravstøttene er veltet av sauer.

– Selv om han ser på det på en annen måte, ser ikke jeg noen umiddelbar grunn til å endre på noe. Vi mener fortsatt det er sannsynlig at det er sauer som står bak. Det finnes ingen indikasjoner på at det er noen vandaler som har vært på ferde her, sier han.

Wiik understreker at politiet ikke har mottatt noen anmeldelse eller formelt har etterforsket saken.