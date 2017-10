Bombetrusselen på Aspmyra ble ringt inn fra Uganda

SISTE: Klokken 18.00 melder politiet på Twitter at de har gjenåpnet Aspmyra stadion.

Operasjonsleder i politiet i Nordland Tom-Ove Hammer forteller at bombetrusselen kom inn klokken 16.52.

Alle nødetatene var raskt på stedet og stadionet ble raskt tømt for folk.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt forteller at det ringte på flere telefoner i minuttene før kampslutt.

– Det ringte på flere telefoner de ti siste minuttene, og til slutt tok en av oss telefonen. Da ble det sagt at det var en bombe på stadion, forteller Thomassen.

– Kan spekulere

Medieansvarlig i Bodø/Glimt, Niklas Aune Johnsen, sier telefonsamtalen kom fra Uganda. De får ofte sinte meldinger fra utenlandske personer på Facebook når Glimt avgir poeng. Men det er første gang noen har ringt inn med bombetrussel.

– Man kan jo spekulere i at personen som ringte inn prøvde å stoppe kampen. At han eller hun tippet mye penger på Bodø/Glimt, for så å innse at de var i ferd med å tape, sier Johnsen til NRK.

TV2s fotballekspert Jesper Mathisen var raskt ute med sin teori om motivet på Twitter:

Europeisk samarbeid

Rune Pedersen, seksjonsleder for kamp og arrangement i Norges Fotballforbund (NFF), ønsker ikke å spekulere i motivet.

– Kan kampfiksing være et mulig motiv, at noen ikke likte utfallet kampen gikk mot?

– Det har jeg ikke grunnlag for å spekulere i. Nå må vi avvente politiets arbeid og rapport, og så får vi ta stilling og vurdere de ulike mulige motiver når vi har rapportene.

– Har NFF mulighet til å finne ut hva som ligger bak?

– Når vi får rapporten fra politiet, vil vi måtte lene oss veldig mye til det. Vi har også andre måter vi kan samarbeide på når et gjelder det du var innom via Norsk Tipping, det er samarbeid i Europa på dette med spillobjekter, men vi avventer nå politiets rapport, sier Pedersen til NRK.

Politiet var raskt på stedet etter trusselen. Foto: Bjarne Brandal / NRK

– Ikke reell trussel

– Det er ingenting så langt som tyder på at det var noe reelt i den trusselen, sier operasjonsleder Tom-Ove Hammer i politiet i Nordland.

Klokken 18.00 melder politiet på Twitter at de har gjenåpnet Aspmyra stadion.

Tom-Ove Hammer forteller at søket er over og at saken nå er gått over i etterforskingsfasen.

– Det har vært stille og rolig siden det ble ringt inn, og det søket vi har gjort tyder på at det er ingen verdens ting, sier Hammer.

Politiet skal følge opp spor og vitner for å prøve å identifisere innringeren.

Kampen mellom Bodø/Glimt og Levanger endte forøvrig med en 3-1-seier til bortelaget. Det betyr at Glimt for første gang i år tapte en kamp på Aspmyra.

