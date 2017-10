Bombetrussel fra Uganda

Telefonsamtalen med bombetrusselen på Aspmyra stadion i dag, var fra Uganda. Det sier medieansvarlig i Bodø/Glimt, Niklas Aune Johnsen. Han sier man kan spekulere i at personen har tippet mye penger på Bodø/Glimt, for så å innse at de var i ferd med å tape.