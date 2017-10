Bombetrussel

Avisa Nordland har fått informasjon om at flere i Glimt-administrasjonen skal ha fått oppkall fra et skjult nummer. Det skal ha vært Stig Johansen som til slutt svarte på oppringet. Det skal da ha blitt sagt på gebrokent engelsk at det var en bombe på stadion som skulle gå av om ti minutter. Oppringet skal ha blitt besvart to minutter før kampslutt.