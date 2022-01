I dag la Eiendom Norge frem den såkalte Sykepleierindeksen.

Den forteller hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Den er altså en temperaturmåler på boligmarkedet her i landet.

Konklusjonen fra Eiendom Norge er at egen bolig aldri har vært dyrere. Eller med andre ord: «Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter i året som har gått».

Det har blitt dyrere over hele landet, med unntak av Ålesund.

Ikke overraskende er det i Oslo og i det sentrale østlandsområdet hvor en singel sykepleier har færrest boliger å velge i. Sånn har det vært lenge.

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt, skriver Eiendom Norge. Foto: Eiendom Norge

– Bodø er et helt spesielt tilfelle

Mer overraskende er det at det både i Tromsø og Bodø begynner å bli veldig vanskelig. Spesielt har utviklingen i Bodø skutt fart i negativ retning det siste året.

Ingen andre steder i landet har boligprisene steget like mye.

Noe som har gjort ordfører Ida Pinnerød (Ap) bekymret for unge mennesker og barnefamilier.

Også Eiendom Norge mener Bodø er et varsel og sier det er grunn til å passe på.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Både i Bodø og Tromsø begynner man å nærme seg det punktet hvor det begynner å bli problematisk, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til NRK.

I Tromsø har en singel sykepleier kun råd til 13 prosent av de tilgjengelige boligene. I Bodø med Fauske kun 16.

Og det er ikke bra for de med dårlig råd, mener Eiendom Norge.

– Kommer det noe særlig under 15 prosent, så vet man at det også finnes yrkesgrupper som tjener langt under en sykepleier og som allerede vil være ekskludert, fortsetter Lauridsen.

Men så er spørsmålet: Hva er det med Bodø? I andre sammenlignbare byer som Ålesund og Porsgrunn/Skien har en singel sykepleier råd til om lag halvparten av boligene.

– Bodø er et helt spesielt tilfelle. Vi har vridd oss for å forsøke å finne årsakene.

Nye leiligheter gir høyere priser

Man skulle kanskje tro at den utstrakte boligbyggingen og den moderate befolkningsveksten i nordlandshovedstaden, skulle slå heldig ut for de som er på boligjakt.

Flere tilgjengelig leiligheter skulle i en normal verden bety kjøpers marked. I Bodø har alle de nye leilighetene hatt motsatt effekt.

– Den store boligbyggingen er i seg selv med på å løfte prisnivået. I sentrumsområdene har det blitt bygd mange leiligheter som har mye høyere pris enn det man har hatt tidligere i bebyggelsen generelt, forklarer Lauridsen.

– Vi ser dette i andre sammenhenger også. Når man bygger nye ting i et område, så vil det kunne føre til et løft i prisene og det vil faktisk også kunne ha smitteeffekter. Hvis et område bebygges med mye nytt og oppleves som mer attraktivt, vil også eksisterende boliger i området få et løft.

Bodø har altså klart å bygge seg til høye boligpriser.

– Det er en del penger i omløp

Men det finnes også en annen forklaring.

– Det er nok et godt innslag av folk med gode inntekter i Bodø. Det ser vi blant annet på at det er relativt høy pris på flere av de nye boligprosjektet, og det tyder på at kjøpekraften er ganske god. Man klarer ikke tilsvarende nivåer i andre byer av samme størrelse, rett og slett.

Eiendom Norge ser også et annet interessant fenomen.

– Det er typisk i Bodø at en del nye leiligheter koster ganske mye mer enn en typisk enebolig koster.

Altså betaler godt voksne folk i Bodø mer for en ny leiligheten enn det de får for eneboligen de har solgt.

– Normalen er at det er en noenlunde match mellom eneboligpris og leilighetspris. De fleste som er 55 pluss vil ikke ta opp veldig store lån for å kjøpe seg bolig, og det vil man ofte se i markedet.

– Hvis andelen leiligheter som overstiger det som er en normal eneboligpris er stor, så har folk penger fra andre steder i tillegg. Da må man legge til grunn at det er en del penger i omløp.

– Svaret er å bygge mer

Selv om de mange nye leilighetene som har vært med på å drive opp prisene i Bodø, mener Lauridsen svaret er å bygge enda mer.

– Svaret når det gjelder høy prisvekst er boligbygging. Over tid er det bare boligbygging som kan dempe ekstra høy prisvekst.

– Har du et råd til politikerne?

– Det er alltid interessant for politikerne å se på om man har en sammensetning i boligmassen som matcher behovet i befolkningen. Hvis man ikke har det, bør man gjøre noe med det.