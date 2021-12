Ifølge ferske tall fra SSBs har det de to siste årene vært er det dyrest å kjøpe bolig i Oslo og Bærum.

Medianprisene i de to kommunene er på henholdsvis 12.5 og 11.3 millioner kroner.

På motsatt side av prislista finner vi Vardø i Troms og Finnmark, Røyrvik i Trøndelag og Bindal i Nordland.

Hva har det kostet å kjøpe enebolig her de siste to årene?

Vardø: 550.000 kroner Røyrvik: 600.000 kroner Bindal: 765.000 kroner

Ordfører i Bindal, Britt Helstad, bekrefter at du får mye hus for to millioner i kommunen.

Men er også klar på at det skaper flere utfordringer – særlig for de unge som ønsker å etablere seg.

– Problemet er at det blir vanskelig å få lån. Bankene blir redde for å investere hvis du skal bygge et nytt hus, forklarer Helstad.

Prisene på eneboliger varierer stort i Norge I Oslo må du punge ut 12.5 millioner kroner I Bindal kan du få 16 hus for samme pris

Gode tilbud – lave priser

Prisene på eneboliger i landets kommuner varierer mye. I Nord-Norge er det Tromsø som er dyrest med 5.9 millioner kroner. Like bak kommer Bodø med 5.3. Også trønderne må ut med 5.9 millioner. Bergenserne slipper unna med 5.8.

De aller dyreste kommunene er sentrert rundt Oslo. Der finnes det flere eksempler på at husene koster over syv millioner.

I Bindal får du imidlertid en enebolig for under millionen.

Ordføreren i kommunen peker blant annet på at en del hus går i arv. De kommer aldri ut på det åpne markedet.

Men de billige prisene fører ikke til folkevandring inn i kommunen. I likhet med mange andre kommuner er Bindal rammet av befolkningsnedgang.

Ordfører i Bindal, Britt Helstad. Foto: Tariq Alisubh/NRK

At den store oppgangen lar vente på seg et lite paradoks ifølge ordføreren.

– For det første kan du få mye hus for to millioner i Bindal. I tillegg har vi gode tjenester til innbyggerne. Blant annet to flotte skoler og nytt sykehjem sier Helstad og legger til:

– Til tross for det ser vi at det er vanskelig å rekruttere. Allerede har vi ute stillinger vi mener er attraktive, men det er stort sett søkere fra andre bedrifter i kommunen som søker. Du tar egentlig bare arbeidskraft fra nabobedriften. Det er noen få søkere fra andre steder, men vi skulle gjerne hatt langt flere.

Billig hus frister, men betyr ikke alt

Selv om den lille kommunen de siste årene har opplevd befolkningsnedgang er det noen lyspunkter. Forrige kvartal hadde de en økning på fem personer.

Lasse Kolsvik (21) ønsket seg lenge vekk fra hjemkommunen. Men etter å ha bodd i flere andre byer fant han ut at det var like greit å flytte hjem.

At boligprisene er lave er både en fordel og en ulempe mener Kolsvik.

Lasse Kolsvik sier Bindal burde være et attraktivt sted for unge personer. Foto: Privat / Privat

– Det hjelper at jeg kan kjøpe meg en enebolig til 800.000 kontra en liten leilighet til over to millioner.

– Samtidig er det dumt at det ikke lønner seg å bygge nytt.

21-åringen har ikke rukket å kjøpe bolig ennå. Han sier det vil komme med tiden.

Da blir det etter alt å dømme en enebolig, for han har ikke tenkt å flytte på seg.

– Jeg studerer sykepleie gjennom desentralisert utdanning. Det er stor etterspørsel i Bindal så jeg er sikret arbeid. I tillegg har jeg fått en halv stilling mens jeg studerer. Det synes jeg er veldig attraktivt.

– Hva skal til for å trekke andre unge til Bindal?

– Jobbmuligheter og en plass å bo er viktig, svarer han og legger til:

– Jeg mener det er attraktivt nok å bo her. Mindre av mine inntekter går til boutgifter, og da har jeg nok penger til å ta meg en helgetur til Trondheim de gangene jeg ønsker det.

Helt andre priser like ved

Jonny Grønbeck er eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1 Rørvik. I likhet med ordføreren mener han en av årsakene til at prisene er lave i Bindal handler om at ikke alle husene blir solgt på det åpne markedet.

– Mange boliger blir solgt gjennom slekt og venner. Da får du ikke de samme prisene.

– Er det vanlig å selge uten megler?

– Nei. Av de områdene jeg kjenner til er Bindal det vanligste.

Andre plasser i nærheten, som Rørvik og Kolvereid, har en helt annen utvikling forteller megleren.

– Både nord og sør for Bindal er det områder med langt høyere priser.

Ikke nødvendigvis bedre hos naboen

Et annet moment med prisene i Bindal er forskjellen på fritidshus og hytter.

– Fritidsboligene i kommunen er ofte dyrere enn eneboligene, forteller ordføreren.

Også eiendomsmegler Grønbeck har lagt merke til dette.

– Det er flott natur og nærhet til sjøen i Bindal. Da trekker du til deg folk utenfor kommunegrensene. Gjerne fra innlandet som er vant til mye snø og kulde. Det er ofte slik at motpoler tiltrekker hverandre.

For Lasse Kolsvik er valget tatt. Han vil bo i Bindal.

– Men du flyttet ut først, hvorfor ville du plutselig tilbake?

– For det første må du ut av Bindal for å gå videregående. Når det er sagt gledet jeg meg veldig til å komme meg ut. Men så opplevde jeg ganske raskt at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre siden.