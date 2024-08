– Jeg unner andre å komme seg inn på boligmarkedet. Så det er jo på en måte bra at det blir billigere, sier Mia Skogstad til NRK.

I 2020, da boligmarkedet var brennhett, kjøpte hun leilighet 300.000 kroner over takst.

Siden den gang har boligprisene stort sett bevegd seg oppover, men ikke i nærheten av samme tempo som inflasjonen.

Faktisk har inflasjonen utkonkurrert boligprisveksten de aller fleste stedene i Norge.

Tar man høyde for inflasjon har boligprisene i Oslo falt med 5 prosent de siste tre årene. Foto: NTB

«Verdensmestere» i gjeld og flytende renter

Ser man kun på prisene isolert sett har det vært en økning på 9 prosent i Norge de siste tre årene.

Kyrre Knutsen, sjeføkonom i SR-Bank, forklarer hvordan bildet ser ut hvis man regner med inflasjon.

– Justert for inflasjon har boligprisene falt ganske mye. Opp mot 20 prosent på det verste.

SR-Banks utregninger viser at byer som Oslo, Trondheim og Bodø alle har gått på en reell prisnedgang de siste tre årene:

Stavanger og Kristiansand er de eneste store byene i SR-Banks oversikt som etter inflasjon har hatt prisvekst de siste tre årene.

– Lønninger og generelle priser har vokst mer enn prisen på boliger, forklarer Knutsen.

Men til tross for at boligmarkedet har hatt bremsene på de siste årene mener sjeføkonomen det kunne vært mye verre.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har kommet med renteøkning på renteøkning de siste årene.

– Vi gikk fra 0 prosent i styringsrente til 4,5 prosent på drøyt to år. I en befolkning som er «verdensmestere» i både gjeld og flytende renter, skulle det tale for et markert, negativt omslag i boligmarkedet.

Men til tross for det har prisene i Norge «bare» hatt en realprisnedgang på 7 prosent i snitt.

– Jeg hadde trodd på et mer negativt utfall enn dette, påpeker Knutsen.

Er du bekymret for prisen på boligen din? Ja, tenker ofte på det Nei, det er ikke noe jeg bryr meg om Jeg eier ikke bolig Vis resultat

Tenker ikke på prisen i det daglige

Mia Skogstad i Bodø kjøpte da markedet var på topp.

Hun hadde bestemt seg for å studere fem år i Bodø, og mente det ville lønne seg å kjøpe.

– Jeg ville ha leilighet og har ikke tenkt å selge med det første, sier hun og understreker at prisfallet ikke er noe hun tenker på i det daglige.

Skogstad sier det var kjipt å betale 300.000 over takst, men at tryggheten med å eie leilighet gjør det verdt det. Foto: Ola Helness / NRK

Skogstad føyer til:

– Men når vi selger så vil jeg sikkert tenke mer på det, men jeg vil tro markedet fortsetter å bevege seg.

Knutsen i SR-Bank forklarer hvorfor prisene i Bodø har blitt ekstra hardt rammet de siste årene.

– En av grunnene er at det var en stor prisoppgang i Bodø for noen år siden. Det ga ganske stor oppgang i byggeaktiviteten, som igjen har gjort at det har vært mange boliger til salgs over en periode.

At boligprisene ikke holder tritt med inflasjonen høres kanskje skummelt ut.

Knutsen beroliger med at vi ser ut til å ha karret oss over det såkalte «boligfjellet».

Lavere rente vil trolig bidra positivt

Sjeføkonomen forklarer at det største krisesignalet kom i fjor høst da man så et økende antall usolgte boliger.

– Det såkalte boligfjellet. Antallet har heldigvis falt mye siden da. Boligmarkedet er mer i balanse nå.

Boligprisene i Bodø har økt med 2 prosent de siste tre årene. Regner vi med inflasjon har prisene falt med 14 prosent. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men hva skjer fremover?

Det blir spennende, sier Knutsen.

– Lavere rente vil nok bidra til å løfte boligmarkedet. Men siden tommelfingerregelen 1:10 ikke har gitt fullt utslag de siste årene, kan det være at oppgangen også blir mer moderat.

Han legger til at det også er grunn til å tro at rentene vil være høyere enn vi hadde vent oss til frem til 2021.

Det er med andre ord ikke sikkert at boligkjøp vil være god butikk fremover.

– Den gamle «sannheten» om at boligpriser alltid stiger er heller ikke gitt, avslutter Knutsen.