Bolighus nedbrent

Operasjonsleder Mads Bernhoft ved politiet i Salten opplyser om brann i et bolighus på Sundøy i Rødøy kommune. – Brannvesenet har meldt at huset er nedbrent, og at det har gått med en traktor og et annet kjøretøy. En person er sjekket av helse, ingen personskade. Brann jobber med å berge en garasje, ellers ikke fare for ytterligere spredning til nærliggende bygg. Det pågår nå etterslukking på stedet, ifølge Rana Blad.