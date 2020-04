Evakuerer flere husstander etter jordras i Rana – politiet ber folk holde avstand

SISTE: Politiet evakuerer ytterligere tre husstander etter jordraset på Ytteren i Mo i Rana, skriver Rana Blad. Denne evakueringen skal være ferdig til midnatt. Totalt er fem husstander nå evakuert. Politiet ber folk holde avstand.

Jordraset har gått over en vei, og boligfeltet Brennstadmoen med 15–20 hus er innesperret. Det er ikke opplysninger om at noen er skadd som følge av raset.

Politiet fikk melding om jordraset like før klokka fem.

Jordraset er om lag 50 meter bredt og sperrer veien ved Brennstadmoen.

– To av de nærmeste husene har vi evakuert inntil videre. Vi vet ikke hvor sikkert det er å være der. Beboerne i tre andre hus har evakuert frivillig i påvente av at vi har hatt en geolog på stedet, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Ulf Slettan.

– Fikk sjokk

En av dem som ble vekket av at politiet onsdag morgen var Hilde Løvdal Robertsen.

Hun forteller til Rana.no at hun fikk beskjed om at det var best å forlate huset inntil videre.

– Jeg fikk sjokk da jeg så at raset hadde tatt veien. Nå har jeg pakket en bag, og venter på tilbakemelding fra kommunen, sier Hilde Løvdal Robertsen til NRK.

Geolog

Bydriftsjef Hanne Alvsing tror det kan være flere årsaker til at det gikk ras i området i natt. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Politiet og kommunen er på plass, og en geolog skal også vurdere rasstedet.

Bydriftsjef Hanne Alvsing tror det kan være flere årsaker til at det gikk ras i området i natt.

– Det er ikke tele i bakken, og Yttrabekken kan ha gravd seg inn.

Det er nå brøytet opp en gang- og sykkelsti slik at de som bor i boligene innenfor rasstedet, kan kjøre til og fra.

– Et problemområde

Politiet har satt opp sperringer i rasområdet på Ytteren i Rana. Foto: Hans Petter Sørensen

Veisjef Gunnar Brattli i Rana sier at Brennstadmoen er et kjent problemområde.

– Det er mye leire og dårlig grunn her, og det har vært mindre utglidninger i skråningen tidligere.

Han forteller at det er grunnen mot Yttrabekken som har sviktet.

– Massene har rast ut mot veien og kommet opp i bekkeløpet. Nå ligger hele raset nede i bekken.

Kommunen og NVE har kartlagt området som ustabilt, og det er planlagt et større tiltak for å sikre bekken.

Men manglende bevilgninger fra NVE har gjort at prosjektet er utsatt, ifølge Brattli.

– Det har stått på vent i et par-tre år. Nå skjer dette. NVE har hovedansvaret for kartlegging, prosjektering og gjennomføring. Så er det en fordelingsnøkkel hvor kommunen skal inn med en egenandel, sier Brattli.

Store deler av veien har rast ut. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

NVE: – Må sikres adkomst

Sjefingeniør Mads Johnsen i NVE vedgår at er laget en plan for sikring av boligfeltet. Arbeidet med planen startet for fem-seks år siden.

For å hindre en erosjon i området var planen å fylle på med steinmasser for å gjøre grunnen mer stabil.

Her anslår NVE at det vil koste om lag åtte millioner kroner å sikre området.

Men siden har arbeidet stått i stampe.

NVE bestrider imidlertid Rana kommunes versjon om at NVE ikke har prioritert å sette i gang med sikringsarbeidet.

Asfalten har sprukket opp også utenfor rasstedet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er deres versjon. Vi har sendt ut brev til kommunen og bedt dem fatte de nødvendige vedtak som sikrer oss adkomst til eiendommene.

Johnsen forklarer at NVE ikke kan starte et slikt anlegg før de nødvendige vedtakene er på plass.

– Det er dumt når det man frykter skal skje, skjer. Men dette har vi tatt opp med kommunen flere ganger, men fortsatt er ikke vedtakene gjort.

Han håper jordraset gjør at kommunen får gitt det endelige klarsignalet.

– Når de dette er gjort, kan NVE forsøke å stable vår andel av kostnadene kjapt på beina, sier Mads Johnsen.

Massene etter raset ligger nå i Yttrabekken, Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK