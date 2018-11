Boligbrann på Helgeland: – Helt forferdelig

Nødetatene rykket ved 21.30-tiden torsdag kveld ut etter melding om brann i en bolig på Vik i Sømna. Litt senere ble det meldt om at huset var overtent, og at det ikke var mistanke om at det var folk i huset.

Ifølge Brønnøysunds Avis er huset rett over veien fra Sømna bygdetun, og det er tett bebyggelse. Brannvesenet arbeider med å hindre spredning til de nærliggende husene.

Norma Elisabeth Moen befinner seg like ved. Hun har ikke bodd her de siste årene, men forteller om et nært forhold til boligen.

– Det er helt forferdelig. Dette er barndomshjemmet mitt. Huset er et tømmerhus fra slutten av 1800-tallet, ligger i et fredet område og det har en lang historie. Her har det vært butikk, blant annet. Det var under oppussing nå, forteller Moen.

Politiet opplyser at det pågår slukking og at brannvesenet jobber for å hindre spredning.

– Vi har kommet i kontakt med beboer som bekrefter at huset er tomt, melder operasjonssentralen.

110-sentralen opplyser overfor NRK at brannvesenet begynner å få kontroll. Det skal være noe vind. Brannmannskap jobber for fullt med å slå ned på flammene.