Overtent bolig i brann på Helgeland: – Kan ikke berges

Like før klokken 23 meldte 110-sentralen i Bodø om en boligbrann på Trofors i Nordland. Samtlige nødetater rykket ut til brannen og det ble raskt konstatert at huset var overtent.

Siste: Like før midnatt melder politiet i Nordland at alle beboere har kommet seg ut og at huset ikke kan berges.

– Innsatsleder på skadestedet melder at boligen er fullt overtent. De konsentrerer seg nå om vern mot tilstøtende boliger, sier underbrannmester

Politiet melder om mye røyk fra brannen og oppfordrer beboere i nærheten til å holde vinduene lukket. Et av nabohusene er også evakuert på grunn av røykutviklingen. Brannvesenet jobber nå med slokking og forsøker å begrense faren for spredning.

Like før midnatt melder politiet at huset ikke står til å berge. Foto: Rune Stabbforsmo

Ifølge politiet skal 12 personer ha vært inne i leilighetskomplekset hvor det brenner, men samtlige skal være rapporterte å ha kommet seg ut av bygningen.

Foreløpig er det ikke meldt om skader, men politiet opplyser at én person får tilsyn av helsepersonell. Dette skal være en mann som oppholdte seg i leiligheten der politiet mener brannen startet.

– Vi har godt med ressurser på stedet og flere er på vei fra Mosjøen, sier underbrannmesteren til NRK.