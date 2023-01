Bodøværing valgt ut til utviklingsprogram

Overrasket ble bodøværingen Kristine Hoff (30) da hun i november fikk beskjed om hun har blitt valgt til det årlige internasjonale utviklingsprogrammet til Keychange.

Det skriver Avisa Nordland.

Keychange er en bevegelse som kjemper for en bærekraftig musikkindustri som har et fokus på å fremme underrepresenterte talenter og engasjere aktører til å bli med å kjempe for likestilling.

Nå er hun én av tre artister fra Norge som skal til Brussel på kick-off i februar, der hun vil møte artister og innovatører fra flere forskjellige land.

– Det er veldig stas, sier Hoff til avisa.

Totalt er 74 artister og innovatører fra Europa og Canada plukket ut til talentprogrammet.