Bodømann pågrepet i stor narkotikasak

Onsdag at politiet slo til mot det de mener er et narkotikanettverk.

Seks personer med tilhørighet til både Nordland og Trøndelag ble pågrepet. Tre av pågripelsene ble foretatt av politiet i Nordland.

Politiadvokat John R. Sødahl Furunes opplyser til Adresseavisen, som omtalt saken først, at mennene ble pågrepet i Stjørdal. Senere samme dag ble fire nye menn pågrepet på tre ulike steder i Nordland.

– Vi mistenker at alle disse seks har befatning med en narkotikasak som vi etterforsker, sier han. To er allerede løslatt, sier politiadvokaten til Adressa.

Politiet beslagla en stor mengde narkotika, samt et betydelig pengebeløp.

En av disse var en mann i 20-årene fra Bodø, som ble pågrepet onsdag kveld.

Han ble varetektsfengslet torsdag. Det samme gjelder en mann i 40-årene fra Helgeland.

Ifølge Avisa Nordland skal pengebeløpet ha blitt funnet i Bodø, mens narkotikaen ble beslaglagt i Trøndelag.

Bodømannen, som av påtalemyndigheten er begjært varetektsfengslet i full isolasjon i fire uker, skulle opprinnelig møte i Salten tingrett om halvannen uke. Der sto han tiltalt for narkotikaovertredelse.

– Han stiller seg uforstående til denne pågripelsen og at han skal være involvert i noe kriminell virksomhet, sier Hussain.

Fengslingsmøtet kommer til å finne sted i dag, lørdag, kl. 23.

– Han kommer begjære seg løslatt på fengslingsmøtet, sier Hussain.

– Han mener altså at han ikke har noe å gjøre med noen av de to narkotikasakene?

– Det er et sakskompleks som er helt uavhengig av denne saken. Også i saken som skal opp om halvannen uke kommer han ikke til å begjære seg skyldig, sier Hussain.

– Han mener at han ikke har noe med den å gjøre heller. Han mener at han ikke har gjort noe som tilsier at han skal bli straffeforfulgt av politiet.