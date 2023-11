Bodøkvinne nominert til Grammy-pris

Caroline Furøyen fra Bodø, kjent under artistnavnet Caroline Ailin, er nominert til Grammy-pris for sitt bidrag til Dua Lipas "Dance The Night".

Etter bare fire dager i offentligheten hadde sangen samla inn i underkant av 8 millioner avspillinger i mai i år.

Sangen er skrevet i sammarbeid med Dua Lipa, Mark Ronson og Andrew Wyatt, og var med i filmen «Barbie».

Men Caroline Ailins låt i filmen er ikke den eneste sangen i filmen som er nominert.

Sangen «Barbie World» av Nicki Minaj, Ice Spice og delvis norske Aqua er nemlig nominert i kategorien beste sang laget til visuelle medier.

Caroline Ailin har også skrevet musikk for Dua Lipa tidligere. Hun har blant annet skrevet låtene «New Rules» og «Don’t Start Now».