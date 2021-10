– Det er rett og slett eventyrlig. Det er ikke til å tro. Vi summer oss for å forstå hva som egentlig skjedde. Hvordan skal vi som kommune, by og samfunn ta dette videre?

Ordfører Ida Pinnerød var en av dem som kunne slippe jubelen løs etter at Bodø/Glimt sendte Roma og José Mourinho hjem i skam.

6–1 ble det historiske resultatet i serieliga-kampen. Ikke bare historisk i Bodø-sammenheng, men også i internasjonal sammenheng.

Aldri før har troppen til stjernetreneren Mourinho sluppet inn flere mål i en kamp.

Bodø-ordføreren tror til Glimt-seieren betyr mye for barn og unge.

– Det er identitetsskapende og viser våre ungdommer at Bodø er et sted hvor drømmer kan bli til virkelighet. Selv om vi er langt mot nord, sier ordføreren.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, tror Bodø/Glimts seier mot AS Roma kan gi fremtidshåp for barn og unge i byen og i Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Stor økning i markedsverdi for klubben

– Dette er struttende morsomt.

Det sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøgskole.

Andreassen har i mange år som professor jobbet med markedsføringsfeltet, og er genuint opptatt av fotball.

Han er klar på at Bodø/Glimts seier har stor betydning.

Professor Tor W. Andreassen mener markedsverdien til Glimt har økt etter Roma-seieren. Foto: NHH

Det ene er at klubbens merkevarenavn vil øke i verdi, og at klubben sannsynligvis vil kunne tiltrekke seg andre og bedre sponsorer.

– I fotball er penger som blodet i menneskekroppen. Det er det som gjør at man kan gjøre spennende ting, og bygge videre på det fantastiske som er gjort, sier han, og fortsetter:

– Det andre er at tryllekunstnerne i gult fikk vist seg for et mye større publikum, som gjorde at Europa så dem. Plutselig så de talent nummer én, to, tre og fire.

Og det er nødvendigvis ikke dårlig for spillerne, mener Andreassen.

– Er det noe Europa vil ha, så er det billige dyktige spillere på laget. Kanskje det er en Erling Braut Haaland som lurer i Bodø?

Et eventyrlig døgn

Daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, er ikke mindre entusiastisk etter resultatet mot Roma.

– Det har vært et eventyrlig døgn for oss i klubben og de som var på tribunene.

– Hvordan har dette vært mulig i Bodø?

– Kjetil (Knutsen, trener, journ. anm.) påpeker det selv, vi har et stort fokus på å bygge en toppidrettskultur, også er vi ekstremt opptatt av utvikling. Vi vil fremover, videre, og få ut det beste av oss selv. Spillergruppen har gått i front for det, og der er det mange med god karakter, og potensial, sier Thomassen.

Daglig leder i FK Bodø/Glimt, Frode Thomassen. Foto: Pressefoto

Godt arbeid over flere år er nøkkelen i et slikt arbeid, sier den daglige lederen.

– Da får man til ting folk kanskje trodde var umulig.

At større, pengesterke klubber sirkler som gribber over Aspmyra, bryr ikke noen i klubben seg om, skal man tro Thomassen.

– Vi bruker egentlig veldig lite energi på det. Vi prøver å være til stede i hverdagen og gjør det beste ut av hver eneste dag.

– Torsdag hadde vi en fantastisk opplevelse mot Roma, og om to dager skal vi ut på Marienlyst. Vi vet at vi har attraktive trenere og spillere, men vi håper at dette er et godt miljø å utvikle seg for alle, sier Thomassen.

Tror engasjementet vil dø hen

Bodø-ordføreren Ida Pinnerød mener man heller ikke skal undervurdere publisiteten byen har fått.

– Det er store internasjonale aviser som skriver om Bodø. Det tror jeg ikke man kan regne hjem dersom man skulle bruke markedsføringspenger på det. Det er i alle fall noe vi ikke har på et kommunalt budsjett.

Men professoren på NHH er mer skeptisk til at Glimt-seieren er noe Bodø-samfunnet kan kapitalisere mye på framover.

– Dette går inn som en liten stein i et stort hav og skaper noen ringvirkninger i en kort periode. Så vil det dø hen. For det norske publikummet vil det løfte fram byen som noe annet en halvveis til enden av Norge. Det er en liten brikke. Men om folk nå vil kjøpe Norden-turer til Bodø, tror jeg ikke.

Se selvsikre Mourinho møte Bodø-været dagen før kampen: