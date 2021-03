– Dette var stort. Den er en drøm som går i oppfyllelse, sier Patrick Berg.

Det var store forventninger til Norges første kamp i VM-kvalifiseringen mot Gibraltar onsdag kveld.

Hvordan ville nye Norge fremstå med landslagssjef Ståle Solbakken ved roret? Hvordan ville Norge ta et oppgjør mot fotball-VM i Qatar, og ville Erling Braut Haaland herje på topp?

Skrev historie

For alle som er glad i regjerende seriemester Bodø/Glimt, var det også knyttet spenning til om Patrick Berg ville bli historisk i norsk fotballsammenheng.

Dersom han kom på banen, ville det være første gang at spillere fra tre generasjoner i samme familie har spilt for det norske landslaget.

Pappa Ørjan Berg ble stående med 19 landskamper. Her er han avbildet med flagget på brystet før en kamp mot Kypros 21. mai 1989. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB

Svaret kom i andre omgang, da Berg ble satt inn for Mohamed Elyounoussi etter pause.

– Det er klart det er stort å være tredje generasjon som får spille for Norge, sier Berg, som synes han klarte seg fint i de 45 minuttene han fikk.

– Jeg var mye involvert og det var moro å få prøve seg. Det betyr mye for selvtilliten min også at jeg får en omgang allerede i første kamp. Det gir meg ekstra motivasjon til å jobbe videre.

NRK forklarer Fotballfamiliene med flest landskamper Bla videre Håland: 42 landskamper Alf-Inge Håland fikk 34 landskamper.

Sønnen Erling Braut Haaland står så langt med 8. Berg Hestad: 62 landskamper Daniel Berg Hestad fikk selv 8 landskamper, men hadde onkler på mors- og farssiden som fikk flere.

Harry Hestad endte på 31, mens Jan Berg fikk 23. Spydevold: 64 landskamper Bjørn Spydevold markerte seg med 36 landskamper i årene etter andre verdenskrig.

Sønnen Thor Spydevold fulgte opp med 28 kamper. Berg: 68 landskamper Patrick Berg fikk sin første landskamp mot Gibraltar.

Pappa Ørjan Berg står med 19 kamper, mens onkel Runar Berg står med 19.

Bestefar Harald «Dutte» Berg leder foreløpig den interne familieduellen med sine 43. Sørloth: 83 landskamper Gøran Sørloth ligger foreløpig best an i familien med 55 landskamper.

Sønnen Alexander Sørloth har så langt (28). Iversen: 124 landskamper Odd Iversen ble stående med 45 landskamper.

Sønnen Steffen Iversen stanset på 79. Riise: 145 landskamper Brødrene John Arne Riise og Bjørn Helge Riise endte på til sammen 145 landskamper.

110 av dem sto storebror John Arne for. Flo: 155 landskamper Brødrene Tore André Flo og Jostein Flo står med henholdsvis 76 og 53 landskamper.

Søskenbarnet Håvard Flo har på sin side spilt 26 landskamper. Herlovsen: 167 landskamper Isabell Herlovsen ga seg etter 133 landskamper.

Herlovsen: 167 landskamper Isabell Herlovsen ga seg etter 133 landskamper.

Hennes far Kai Erik Herlovsen fikk 34. Gulbrandsen: 185 landskamper Solveig Gulbrandsen står med hele 183 landskamper, mens faren Terje Gulbrandsen stoppet allerede på to. Noen flere? Hvem har vi glemt? Send en e-post til nordland@nrk.no

Rangerer Berg høyest

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er en av dem som lar seg imponere av Berg-familien.

– For noen fantastiske gener!

– Det er norsk fotballs kongeslekt. Patrick Berg kommer til å spille mange landskamper fremover. Til stor glede for far og farfar.

Han rangerer Berg-familien øverst blant norske fotballfamilier, med Flo-familien som nummer to.

Også utelukker han ikke at en annen familie vil gjøre seg gjeldende i årene fremover.

– Haaland-familien gjør vel det de kan for å komme seg opp på bronseplass. Det er fortsatt Berg på toppen, Flo på andre og Iversen på tredje. Sørloth er ute av pallen, men er fortsatt med muligheter.

Bestefar Harald «Dutte» Berg fikk selv 43 landskamper. Her er han nederst til høyre før møtet med Sverige 19. juni i 1969. Foto: Svein Hammerstad / NTB

Håper på nye sjanser

Med 3-0-seieren mot Gibraltar topper Norge pulja si etter én runde.

Allerede lørdag venter Tyrkia på motsatt banehalvdel. Tirsdag er det bortekamp mot Montenegro. Berg håper på mer spilletid.

– Jeg er klar hvis Ståle ønsker det, men det er 29-spillere her som alle vil inn å bidra, så det er en hard kamp om plassene.

Saltvedt mener Berg styrket mulighetene sine etter omgangen mot Gibraltar.

– Han så ut som en Patrick Berg som er på vei mot ordentlig god form. Han har tydeligvis koset seg i sola i Marbella. Han var trygg og god, og styrte fra sentral midtbane.

– Ståle Solbakken har allerede vist at han gir nye spillere sjansen. Jeg synes det ser veldig lyst ut for Patrick Berg og sjansene hans under Ståle. Jeg syns han la inn en god søknad om å få spille de to neste kampene.

Alexander Sørloth satte inn det første av tre mål mot Gibraltar. Faren Gøran Sørloth står med 15 mål i landslagsdrakten. Foto: Javier Fergo / NTB

Flere Bodø-spillere på banen

Også tidligere Bodø/Glimt-spiller Jens Petter Hauge fikk spille hele andre omgang for en småskadet Martin Ødegaard.

I tillegg spilte Glimts Marius Lode hele kampen som midtstopper.

Både Lode og Berg var aktuell for landslaget i høst, da de skulle spille mot Romania og Østerrike i nasjonsligaen. Men begge Glimt-spillerne ble koronasmittet på landslagssamling i forkant.

Berg svarer slik på spørsmål om stemningen i «nye Norge»:

– Det er en ung gruppe med mye guts. Vi har veldig trua på at vi kan oppnå store ting.

