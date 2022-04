Åpner opp om oppvaskmøter etter «sutrekritikk»

Det startet med et basketak med Romas keepertrener i spillertunnelen på Aspmyra, og endte med ei knetakling i ryggen på en liggende Viking-spiller.

Begge episodene har denne uka kulminert i utestengelser for trener Kjetil Knutsen og kaptein Ulrik Saltnes på Bodø/Glimt.

Oppladningen til cupfinalen mot Molde har sånn sett ikke vært optimal for gulkledde spillere som har vært vant til en unison hyllest i flere år.

Etter 2–0 tapet mot Viking ble Glimt omtalt som både «usympatisk», «usolidarisk» og «sutrete» av fotballeksperter.

Blant annet fordi Knutsen og Glimt har avvist at de burde ta straff for disse episodene.

Assistenttrener Morten Kalvenes antyder at de har hatt en intern oppvask etter kampen.

– Du må ta en fot i bakken og vi har fått pratet igjennom det. Vi har fått korrigert oss til slik vi skal fremstå i slike situasjoner.

– På hvilken måte?

– Vi har snakket om hvem vi skal være når det hardner til som i kampen mot Viking. Vi skal ta vare på den profilen vi har hatt. Det handler om å kunne takle de situasjonene som kommer.

Hardt kampprogram

Cupfinalen mot Molde blir Bodø/Glimts åttende kamp i løpet av en måned, og Glimt har spilt kamper hver tredje dag.

Assistenttrener i Bodø/Glimt Morten Kalvenes Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Men nå har vi fått ei hel uke å forberede oss på kamp. Det er befriende, sier assistenttrener Morten Kalvenes til NRK.

Flere av Glimts profiler har slitt med småskader, men ifølge Kalvenes, ser det bedre enn ut på lenge.

Han er nøktern optimistisk med tanke på visekaptein Brede Moe som stod over mot Viking.

– Vi regner med å ha flest mulig tilgjengelig på søndag.

Amahl Pellegrino og Anders Konradsen spilte mot hverandre i cupfinalen i 2018 – nå vil de vinne cupen sammen i Glimt. Du trenger javascript for å se video. Amahl Pellegrino og Anders Konradsen spilte mot hverandre i cupfinalen i 2018 – nå vil de vinne cupen sammen i Glimt.

– Mentalt robust

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror ikke det negative fokuset vil påvirke spillerne under cupfinalen.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Glimts europacupkamper er en viktig erfaring før cupfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Glimt-spillerne har vist at de er mentalt veldig robuste, sier han.

Han mener også at det er en fordel for Glimt at de har vært igjennom flere viktige kamper denne sesongen allerede.

– Det er en kjempefordel med de kampene de har hatt i Europa. For Glimt er det også gunstig at semifinalen og finalen kommer tett på. Blir det for lang tid fram blir kampen fort større enn den trenger å være for spillerne, forklarer Torp.

– Ingen klar favoritt

Faktasjef og historiker i VG, Geir Juva, er derimot litt mer moderat i sin spådom om kampen.

– Det er litt rart, for en cupfinale pleier å ha enten en klar favoritt, eller en forsiktig favoritt. Men nå ser det mer femi-femti, selv om vi snakker om alt som har skjedd ute i Europa.

Faktasjef og historiker i VG, Geir Juva, tror de negative episodene rundt trener og spillere i det siste kan virke inn på cupfinalen. Foto: Privat

Han peker på at selv om Bodø/Glimt er dobbeltregjerende seriemestere, er både sist kamp mot viking og det som har skjedd i Europa et skudd for baugen.

– Det er vel ikke så mange igjen av dem, men jeg vil tro at de glimtsupporterene som fremdeles har litt bakkekontakt tenker på hvor lenge klubben kan holde det gående når de har brukt tid og fokus på andre ting.