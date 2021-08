Bodø/Glimts nysignering Amahl Pellegrino startet kampen på benken.

Men i etter 57 minutter kom den tidligere toppskåreren inn for å senke sine gamle lagkamerater.

Og det tok bare tre minutter før han skåret sitt første mål for Bodø/Glimt.

Sju minutter senere satte han sitt andre mål for de helgule.

Og etter 20 minutter konstaterte han sitt første helgule hat trick på sin nye hjemmebane.

– Det var en gøy start og sinnsyk atmosfære her i dag, sier Amahl Pellegrino til NRK.

Amahl Pellegrino feirer sitt andre mål med sine nye lagkamerater. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hentet for å kjempe i toppen

Amahl Pellegrino (31) herjet i Eliteserien med 25 mål i fjor og ble solgt til Saudi-Arabia. Bare måneder senere signerer han for regjerende mester Bodø/Glimt.

– Det sier mye om laget. For min del er det bare å komme inn der det er farlige situasjoner i boksen. Det er to gratismål de to første, og så må jeg si tusen takk til Patrick Berg som gir meg straffen for å sette hat tricket, sier Pellegrino.

Pellegrino har signert en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg ut inneværende sesong.

– Det er Bodø/Glimt som lag som er helt sinnsykt bra. Det kommer så mange sjanser. Det bor så mye i det laget her, og det er ikke rart de har gjort det så bra. Det viktigste for meg er å ta det litt rolig i begynnelsen. Jeg er langt fra 100 prosent. Jeg merker at jeg ikke har spilt kamper på en stund.

Pellegrino setter inn sitt første mål på Aspmyra. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg er full av lovord om sin nye lagkamerat.

– Han er rutinert og profesjonell. Han vet hva som skal til, og virker som han har kommet hit for å dra laget i riktig retning, sier Patrick Berg.

– Det var utrolig gøy for han og gøy for oss. Det er utrolig artig. Det er noe med at han har en ekstrem evne til å havne i de rette situasjonene, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen om Pellegrinos innhopp til Discovery+.

Senket gamle lagkamerater

Kristiansund har aldri vunnet mot Bodø/Glimt, men det var de som så skumlest ut til å begynne med.

Gjestene var nærmest å ta ledelsen på Aspmyra i første omgang, men det ble ingen mål før pause.

I andre omgang fortsatte trykket, før hjemmelaget satte inn på sin nye målsnik.

Etter ti minutter hadde han nærmest punktert kampen mot sine gamle lagkamerater.

I det 76. minutt får Bodø/Glimt straffespark etter at Ola Solbakken ble felt innenfor 16-meteren.

Og selvfølgelig satte Pellegrino den iskaldt ned i venstre hjørne for å konstatere sitt hat trick.

Amahl Pellegrino gjør ingen feil og skårer sitt hat trick etter 20 minutter på banen.

– Vi leverer en god bortekamp. Det var jevnere enn resultatet tilsier. Pellegrino er forskjellen på lagene i dag. Vi dro nytte av han i fjor, og nå er det Glimt som gjør det, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til NRK etter kampslutt.

Europeisk skjebnekamp

Torsdag kommer FK Žalgiris til Aspmyra i Bodø, og med seier på hjemmebane sikre klubbens første gruppespill i Europa.