Eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Haugesund på Aspmyra 3. august ble stoppet etter ti minutter etter at et knippe av hjemmelagets supportere kastet fiskeboller ut på kunstgresset.

Årsak: De vil ha slutt på videodømming i norsk fotball.

I pausen av kampen fikk supporterne så ørene flagret av daglig leder Frode Thomassen.

– Å holde på med sånne barnestreker på de to-tre nederste radene, er å drepe fotball. Det handler ikke om fotball, ikke VAR, sa Thomassen til TV 2 i pausen.

– Jeg synes det er utrolig trist og kjedelig. Dette handler om noe helt annet. Dette er i ferd med å bli en egen sak, fortsatte han.

I ukene etter protestene har ledelsen i Glimt vurdert hvordan de skulle reagere mot fiskebolle-kasterne. Nå har konklusjonen falt.

Ni personer har blitt utestengt fra Bodø/Glimts hjemmekamper. Klubben jobber med å identifisere ytterligere ni som de mener var en del av protesten, sier Frode Thomassen til NRK.

– Vi har brukt tid på å identifisere hvem som sto bak den uønskede hendelsen under kampen mot Haugesund. Den prosessen er vi ikke ferdig med, men det er foreløpig ni personer som vi har sendt brev til. De fikk mulighet til å uttale seg, og i dag har vi sendt det administrative vedtaket til dem, som sier at de er utestengt.

Det var TV 2 som først meldte om utestengelsene.

Banemannskap jobber med å fjerne fiskebollene etter at noen supportere kastet de på banen. Foto: mats torbergsen / NTB

30 kamper

Lengden på straffen er varierende, men den strekker seg fra 15 til 30 kamper, kan Thomassen fortelle til NRK.

Hva slags straff hver enkelt får, kommer an på om vedkommende har vært utestengt eller fått noen disiplinære reaksjoner tidligere. De som har det, får den lengste straffen.

Så lenge straffen sones, vil supporterne også være utestengt fra Bodø/Glimt sitt kvinnelag sine kamper.

Rosenborg ga nettopp en straff til supporterne som var med på en lignende VAR-protest, som førte til at kampen mot Lillestrøm ble avbrutt.

Der ble supporterne «dømt» til å pusse opp «brakka» som er klubbhuset til RBK.

– Det er noen som vil si at dette er en streng straff for fiskebollekasting?

– Vi har fattet et vedtak i dag som vi mener er balansert i forhold til hendelsen som inntraff. Det kunne vært mer. De kunne ha fått 60 kamper utestengelse, men vi la oss på halvparten.

Frode Thomassen sammen med trener Kjetil Knutsen. Thomassen var opprørt over kastingen av fiskeboller tidligere i august, og nå har noen av de ansvarlige fått sin straff. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Ingen andre ble utestengt

Mads Skauge er talsmann for supporterne på J-feltet. Han sier til NRK at han ikke har noen mening om straffen er riktig eller gal.

– Men jeg registrerer at ingen andre er straffet med utestengelse etter lignende VAR-protester, sier han.

Skauge påpeker at det har vært en rekke protester mot videodømming ved flere stadioner gjennom sommeren. På Lerkendal i kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm gikk det så langt at kampen ble avlyst, blant annet etter at det hadde haglet fiskekaker ut på banen.

– Og der ble det ikke delt ut straff som her. Der ble de skyldige tvunget til dugnadsarbeid på Brakka. Det var en veldig sympatisk straff.

Talsmannen understreker at Bodø/Glimt har rett til å utestenge supporterne.

– Og det er greit nok det, men de vet også at de er den eneste klubben som gjør det på den måten.

Støtter målet for kastingen

Når det gjelder selve fiskebollekastingen, så sier Skauge at han støtter målet – nemlig at VAR skal bort – men han støttet ikke aksjonen.

– Det er fordi jeg forutså at den ville virke mot sin hensikt. Og de fikk også mye negativ respons fra resten av publikum.

Uten å mene noe om straffen, sier Skauge at det er mulig å forstå at ledelsen frykter at protestene vil gjenta seg.

– De er bekymret for at kampene blir avlyst på grunn av dette. Det er særlig kritisk for Bodø/Glimt som har et så tett kampprogram utover høsten. Men jeg har også litt sympati med dem som fra sitt ståsted gjorde en legitim aksjon, men de tråkket litt feil og blir nå utestengt i flere kamper?