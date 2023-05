Gult er kult både i Bodø og på Lillestrøm.

Derfor måtte Bodø/Glimt spille med sine lysegrønne tredjedrakter da de møtte LSK i cupsemifinalen på Åråsen sist uke.

Men draktenes farge var likevel så like at selv en av spillerne slet med skille sine egne lagkamerater fra motstanderne.

Glimt opplyser ikke hvilken spiller det er snakk om.

Stiller helhvite

– Den lyse grønnfargen er for mange som sliter med fargesvakhet vanskelig å skille fra gult, sier Bodø/Glimt sin pressekontakt Niklas Aune Johnsen.

Laget blir derfor nødt til å børste støvet av fjorårets drakter og stiller helhvite til start når de igjen skal møte Lillestrøm i 6. runde av Eliteserien.

En av spillerne på Bodø/Glimt har fargesvakhet og slet med å skille lagkamerater og motstandere fra hverandre. Derfor stiller nå laget i fjorårets drakter i søndagens kamp. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi ønsker naturligvis ikke å skape unødvendige problemer. Både for de som spiller, men også for de som ser på og spiller kampen.

Fargesvakhet

Johnsen forteller at han selv sliter med fargesvakhet og skjønner hvor slitsomt det er å følge med på kamper når man ikke klarer å skille lagene.

– Vi måtte finne en måte å løse problemet på og da ble løsningen å gå for fjorårets bortedrakt som vi egentlig ikke hadde planer om å bruke i år.

Niklas Aune Johnsen slet selv med å skille spillerne fra hverandre under kampen mot Lillestrøm. Foto: KENT EVEN GRUNDSTAD

Siden i fjor har Bodø/Glimt fått ny draktsponsor. De vil dermed spille med logoer fra fjorårets partnere.

– Vi er veldig takknemlige for draktpartneren vår, Elkem, som var villige til å ofre den plassen de har på draktene denne kampen, sånn at vi kan spille i det hvite draktsettet, sier Johnsen.

Blindeforbundet: – Mange som plages

Johnsen forteller at de tenker alltid nøye gjennom fargevalg, men at denne gangen ble likheten mellom draktene for lik.

– Vi har tidligere spilt med mørke drakter når det andre laget har lyse drakter – selv om de ikke er gule. Det har vært av hensyn til de med synshemming. Det er noe vi alltid har hatt i bakhodet, og så var likheten her mer lik enn vi hadde tenkt på akkurat disse draktene.

Johnsen selv sto på stadion og merket at det var veldig krevende å skille draktene fra hverandre.

– Jeg har slitt mange ganger uten at jeg har sagt noe.

Og akkurat det er ganske vanlig, ifølge Norges Blindeforbund.

– Fargesvakhet er ikke noe som blir tatt opp så ofte. Men det er mange som plages med det, sier forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund.

– God kontrast er det som gjør forskjell for svaksynte og de med fargesvakhet. Det er ofte det beste for de som ser bra også.

Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje Andre Olsen. Foto: Tom-Egil Jensen / Tom-Egil Jensen

Han forteller at det er årsaken til at det er krav om kontraster på for eksempel nettsider og skilting.

Skryter av Glimt

– Og de som ser veldig dårlig eller er helt blinde er avhengig av god lyd og gode kommentatorer for å ha en fin opplevelse av fotball, tilføyer Olsen.

Han synes det er fint at Bodø/Glimt tok tak i dette.

– Det er veldig bra at folk er velvillige til at det skal bli bedre. Mange tenker nok ikke over at dette er et problem for noen.

Da Bodø/Glimt møtte Lillestrøm på Åråsen i 2021 stilte de i helhvitt. Det gjør de også søndag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB

Andredrakten til Bodø/Glimt er svart, men det er ikke lov i henhold til NFF sitt reglement ettersom Lillestrøm har svart shorts og svarte detaljer på draktene sine.

Avspark på Åråsen søndag kveld er klokka 19.15.