Det tynnes tilsynelatende ut i rekkene i Bodø/Glimt.

To seriegull og suksess i Europa har skapt en voldsom interesse for lagets spillere.

Patrick Berg, Erik Botheim og Fredrik Bjørkan har allerede forlatt klubben, og flere er linket bort. Blant annet vingen Ola Solbakken som italienske klubber følger tett. Det har også vært interesse for keeper Nikita Haikin fra Russland.

I tillegg står to av årets viktigste Glimt-spillere, Marius Lode og Amahl Pellegrino, uten kontrakt etter nyttår.

Av den foretrukne 11-eren til Knutsen i 2021 er 7 spillere enten solgt, linket bort eller står uten kontrakt.

Knutsen har ofte brukt denne gjengen Men neste år blir det garantert enn annen 11er Erik Botheim, Patrick Berg og Fredrik Bjørkan er allerede solgt Lode, Pellegrino, Solbakken og Haikin er spillere som kan bli borte Potensielt må Knutsen fylle syv tomrom

Vil ikke forlenge

Salgene av Berg og Botheim skal ifølge det NRK erfarer ha gitt Glimt over 100 millioner kroner i kassa.

Om tre dager åpner overgangsvinduene i de største ligaene i Europa.

Nå kan Ola Solbakken være neste mann ut. Han har kontrakt ut 2022, men sier til Trønder-Avisa at det er uaktuelt å forlenge den.

VIL VEKK: Ola Solbakken er ikke interessert i å signere en ny kontrakt med Glimt. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi har bestemt oss for at det er uaktuelt å forlenge med Bodø/Glimt. Det har vi gitt beskjed om til klubben om for en stund tilbake. Nå har de to vinduer å selge meg på. Enten nå i vinter eller til sommeren. Hvis ikke går jeg gratis etter neste sesong, sier Solbakken til Trønderbladet.

Han presiserte at han er motivert for å spille i Glimt i 2022.

Så langt er ingen nye spillere bekreftet klar for de gulkledde. Dog har suksesstrener Kjetil Knutsen forlenget kontrakten med ytterligere tre år.

Suksessens bakside

Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, mener den voldsomme suksessen også har en bakside.

– Glimt er i ferd med å bli sin egen største fiende når det er snakk om spillerlogistikk.

Saltvedt mener dette er ikke bør komme som noen overraskende.

– Oppmerksomheten de med rette har fått, særlig etter også å ha eksportert suksessformlene over på en europeisk scene, skaper nødvendigvis større interesse rundt deres beste spillere.

Han mener likevel ikke dette trenger å være negativt for Glimt som klubb.

– Glimt har alt å tjene på å være en klubb som gir sine spillere sjansen til å ta steget videre. Det gjør dem attraktive, og det gir klubben en viktig del av pengestrømmen involvert i den internasjonale overgangssyklusen.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Om de på kort sikt er svekket, er denne turbulensen paradoksalt nok egnet til å styrke Glimts posisjon over tid, påpeker Saltvedt.

– Ikke bekymret

Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, er ikke bekymret for at mange spillere er på vei ut.

– Du må telle opp de som er igjen. Det er langt flere enn de som har forlatt. Vi har de to-tre siste årene vist at vi er i stand til å erstatte spillere. Så vi er ikke veldig bekymret for det.

Thomassen vil ikke kommentere navn, men sier det vil komme nye spillere inn.

Før årets sesong forsvant hele angrepsrekka til Glimt. Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker stod for til sammen over 100 målpoeng.

Likevel ble det et nytt seriegull i 2021.

Thomassen sier de er blitt vant med stor interesse for sine spillere, men at de er opptatt av å beholde en slagkraftig tropp.

– Attraktiviteten vår øker med prestasjonene. Det er vi også glade for. Samtidig er vi veldig opptatt av å kunne levere godt sportslig også i 2022. Det handler om å finne balansen.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Reiser til Spania

Allerede 17. februar starter sesongen for Bodø/Glimt. Da Glimt møter Celtic borte i sluttspillet i Serieligaen.

Før den tid planlegger laget å reise på treningsleir til Spania. I fjor fikk seriemesterne kraftig kritikk ved å reise til Marbella og dermed trosse nasjonale reiseråd.

– Vi må i gang 3–4 uker før kampen mot Celtic. Vi skal helt sikkert ut av landet om det er mulig. Det har vi et klart ønske om

Thomassen om Ola Solbakkens utspill Ekspandér faktaboks – Vi har en god dialog med alle våre spillere. Alt kom kanskje ikke helt riktig ut, men vi har en god dialog, også med Ola.