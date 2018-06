Bodø/Glimt videre etter straffedrama

Måltyven Kristian Fardal Opseth satte inn den avgjørende straffen og sikret 5-4-seier og kvartfinaleplass.

Onsdagens 4. rundekamp på Aspmyra ble av det dramatiske slaget. Etter 90 minutter sto det 1-1, og etter to ekstraomganger hadde lagene scoret ytterligere én gang hver.

I straffesparkkonkurransen bommet Eirik Saunes for Hødd, mens alle Glimts fem utvalgte scoret.

Pangstart

Hødd har innledet sesongen i 2. divisjon meget godt, og onsdag ble det også en rakettstart på cupoppgjøret i Bodø. Kun ni minutter var spilt da Magnus Myklebust fikk drømmetreff fra distanse.

Se praktscoringen her:

32-åringen hadde med seg to lagkamerater på den gode Hødd-kontringen, men Myklebust valgte å avslutte selv fra over 20 meter. Ballen føk som et prosjektil inn i lengste kryss bak Glimt-keeper Ricardo.

Da øynet en av de store cupaskeladdene konturene av et nytt minneverdig cupeventyr. Hødd ble cupmester så sent som i 2012. Da ble Tromsø slått 4-2 på straffespark etter at det sto 1-1 etter full tid i finalen på Ullevaal stadion.

Se Patrick Bergs drømmetreff:

Kom tilbake

I Bodø hadde imidlertid hjemmelaget et comeback på lager. Rett før pause traff Patrick Berg meget godt på hel volley foran mål. Ballen havnet hos 20-åringen etter at lagkamerat Jens Petter Hauge hadde vunnet en hodeduell mot Hødds Joakim Wrele, og avslutningen som fulgte var kontant og meget god.

Annen omgang ble en sjansefattig affære. Bendik Rise var nær ved å sende Hødd i ledelsen da han siktet mot krysset etter et drøyt kvarters spill, men avslutningen strøk noen få centimeter over mål.

Fem minutter ut i første ekstraomgang tok Hødd ledelsen ved innbytter Markus Naglestad. Bendik Rise flikket ballen nydelig til lagkamerat Naglestad, som svarte med å hamre ballen sikkert i mål bak Glimt-keeper Ricardo.

Hødd tar ledelsen tilbake:

Hjemmelagets kaptein Martin Bjørnbak var sikkerheten selv da Glimt så fikk straffespark. Hødd-keeper Ole-Monrad Alme gikk rett vei, men var sjanseløs.

Se Glimts andre utlikning her:

Glimt har spilt fem cupfinaler. To av dem endte med seier. Den forrige kom i 1993. Håpet om en tredje pokal lever fortsatt.

Kvartfinalene trekkes torsdag etter at de to siste kampene i 4. runde er spilt.