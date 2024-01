Bodø/Glimt var snillest i klassen i 2023

Bodø/Glimt, Vålerenga og Skeid var snillest i klassen og topper fair play-tabellen for 2023 i hver sin liga.

Dårligst ut kommer blant andre Rosenborg.

Det kommer fram i en fersk oversikt fra Norges Fotballforbund.

Bodø/Glimt har høyest fair play-poengsum i Eliteserien (7,50), mens Vålerenga (7,62) topper i Toppserien og Skeid (7,34) kommer best ut i 1. divisjon for menn.

Det vil si at seriemesterne er best på fair play i toppdivisjonen for hvert kjønn.

– Det er veldig godt å kjenne på at vi vinner en sånn statistikk, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, til NTB.

Han tror dette henger sammen med måten de spiller på.

– Vi er et spillende lag med mye ballbesittelse. Det gjør oss ganske sikkert mindre eksponert for røde og gule kort, sier han.

I tillegg sier han at de har en god kultur samt sunne og gode verdier.

Fair play-poengene vurderes runde for runde etter faste kriterier som blant annet røde og gule kort, respekt og oppførsel mot motstandere og dommere samt opptreden fra trenere og publikum.

Bedømmelsen utføres av delegater tilknyttet Norges Fotballforbund i samarbeid med de enkelte dommerteamene, opplyser forbundet.

I Eliteserien er det Rosenborg som ender sist på fair play-tabellen med et resultat på 6,69. Viking endte nest sist med 6,83, mens Haugesund og Vålerenga deler plassen foran rogalandsklubben med 6,93.

(NTB)