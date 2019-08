Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble seier til de helgule fra nord da de gjestet Kristiansund Stadion onsdag kveld.

Lagets to 19-åringer Håkon Evjen og Jens Petter Hauge scoret målene. Første målet kom etter bare fjorten minutter, da Evjen på iskaldt vis plasserte ballen i mål. Det var Evjens åttende mål denne sesongen.

Etter scoringen begynte også hjemmelaget å få mer dreis på angrepene sine.

Bodø/Glimt måtte spille over en halv omgang med ti mann. Ole Amund Sveen måtte forlate banen etter 66 minutter etter å ha fått sitt annet gule kort.

Etter 72 minutter utnyttet Glimt en overgang. Innbytter Hauge ble spilt igjennom av Evjen og nettet sikkert sitt annet mål for sesongen. Bendik Bye reduserte til 1-2 og ga kampen spenning igjen.

Likevel holdt de gulkledde unna og gikk seirende av banen.

Drømmer om historisk gull

Det har i det hele tatt blitt mange seire til Bodø-laget denne sesongen.

Og nokså uventet, i hvert fall før sesongen startet, topper nå det nordnorske laget Eliteserien.

Det har fått tilhengerne til å begynne å drømme forsiktig om seriegull, men med tretten seriekamper igjen å spille, er det fortsatt en lang vei å gå.

Selv om Glimt har rykte på seg for å være et høstlag og at uttrykket «høsten er gul», ofte brukes som både trøst og motivasjon av Glimt-tilhengerne.

Og fotballekspertene, som før sesongen ikke hadde forventet et så godt Glimt-lag, ser nå ikke bort fra at Bodø-laget kan vinne hele greia.

Slik ser tabellen ut etter kveldens kamp:

Det endte med seier mot Kristiansund. Her feirer Bodø/Glimts Håkon Evjen sin 0-1 scoring på Kristiansund Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Uerfaren gjeng

Det er hvis laget klarer å unngå skader og ikke lar seg påvirke av det så smått begynnende gullsnakket.

– Det er en relativt uerfaren gjeng og en trener som ikke er vant med å ha et gullstempel på seg, så jeg er veldig spent på hvordan laget takler det, sa Eurosport-kommentator Gunnhild Toldnes til NRK tirsdag.

I så måte er vel kanskje ikke denne artikkelen til så mye hjelp;

Men hvis Bodø/Glimt skulle klare å vinne Eliteserien, så vil det i så fall være aller første gang i historien.

Og aldri før har et nordnorsk lag vunnet landets øverste divisjon.

Ikke noe press der altså.

Glimt har nemlig tatt sølv tre ganger tidligere, i 1977, 1993 og 2003. Men gullet har så langt glippet.