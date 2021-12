Dramatikk til siste slutt – Brann stoppet jubelen på Aspmyra

I 2020 fikk Nord-Norge sin første eliteseriemester.

Veldig lenge så det ut til at Glimt kunne feire gullet for andre året på rad.

Men helt til slutt stoppet Brann jubelen på Aspmyra.

– På slutten er det selvfølgelig en nedtur, sier Kjetil Knutsen til Discovery+ etter kampen.

Etter noen dramatiske sluttminutter endte nemlig Glimt opp med å tape to poeng hjemme mot Brann, samtidig som Molde gjorde det samme mot Lillestrøm.

Spenningen i Eliteserien lever med det videre helt til siste serierunde neste helg.

Knutsens menn måtte ta poeng

Før dagens kamp hadde Bodø/Glimt 59 poeng, mens Molde sto med 56 poeng.

Glimt var altså avhengig av at Lillestrøm gjorde jobben borte mot moldenserne.

I Bodø måtte samtidig Kjetil Knutsens menn gjøre jobben mot nedrykkstruede Brann.

Etter bare fire minutter begynte et nesten fullsatt Aspmyra å lukte gull.

Venstrevingen Pellegrino skrudde inn en corner og i boksen ventet Ulrik Saltnes som stanget ballen mot mål. På returen fra tyske Grill var det midtstopperen Brede Moe som var raskest.

1-0

Før pause var det flere store muligheter for Glimt, og det kunne fort vært flere scoringer. Men til tross for at både Pellegrino og Solbakken var alene med Branns sisteskanse klarte bare hjemmelaget å sette en ball i nettet før hvilen.

Samtidig, i «Rosenes by», vartet Lillestrøm opp med flere gode muligheter mot Molde. Etter 33 minutter satt den for bortelaget da Gjermund Åsen satt ballen i mål.

0 -1 til Lillestrøm - og en drømmesituasjon for Glimt.

Dramatikk i andre omgang

Etter pausen var det i Molde det først ble dramatikk.

Lillestrøm gikk nok en gang offensivt til verks. Etter bare to minutter spilt stanget Eskil Edh inn 0–2.

På Aspmyra ble resultatet lest opp av speakeren, til full jubel fra Glimts publikum.

J-feltet på Aspmyra jublet da beskjeden om at Lillestrøm satt inn 0-2 mot Molde. Foto: Ola Helness / NRK

I løpet av de neste 15 minuttene kunne det fort kommet flere mål fra Lillestrøm, blant annet etter 57 minutter da innbytter Lars Ranger satt ballen i stolpen.

Så ble det raskt mer dramatisk.

I Bodø fortsatte Glimt i vinnersporet, og kaptein Ulrik Saltnes satt inn 2-0 etter 67 spilte minutter.

Men spenningsnivået var på ingen måte på vei ned.

Glimt feirer 2-0 mot Brann. Foto: Ola Helness / NRK

Spennende til siste slutt

For til tross for en dårlig start hadde ikke Molde tenkt å gi seg.

Etter 64 minutter lander et frispark fra hjemmelagets Emil Breivik hos Birk Risa – som satt inn reduseringen.

Ei heller i Bodø var spenningen over. Brann, som måtte ha med seg poeng for å ikke rykke direkte ned i OBOS-ligaen, presset på. Etter 79 minutter satt Niklas Jensen Wassberg inn reduseringen for de rødkledde.

Plutselig var det ordentlig spennende igjen, både i Bodø og i Molde.

Bare minutter senere økte spenningsnivået ytterligere.

I løpet av tre minutter, henholdsvis spilleminutt 81 og 83 klarte Molde det Glimt-fansen fryktet.

Brann feirer scoring mot Glimt. Det stilnet jubelen på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Først utlignet Eirik Hestad, før Ohi Omoijuanfo satt inn 3-2 til Molde.

Men!

Så satt Lillestrøm inn 3-3 like før slutt–og Molde tapte poeng - akkurat slik Glimt var avhengig av.

Men!

Et minutt senere satt Brann inn 2-2 borte på Aspmyra.

Med det må både Glimt og Molde vente på et eventuelt gull.