– Det blir en ny utfordring, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Torsdag skal de spille returoppgjøret mot FC Pyunik i kvalifiseringen til serieligaen.

Glimt reiser sørover med et meget godt utgangspunkt etter 3-0-seieren på Aspmyra forrige torsdag.

Men i returoppgjøret møter Glimt litt andre utfordringer enn bare et heltent Armensk lag.

Da lagene møttes sist var det rundt 20 grader og vindstille, i alle for Bodø å være.

I Armenia er det ventet mellom 30 og 40 grader når kampen blåses i gang. Og mens Aspmyra ligger nesten på havnivå, ligger Pyuniks hjemmebane på 1000 høydemeter.

– Det blir en fysisk utfordring, både med tanke på tynnere luft og ekstrem varme. Vi spilte jo i over 40 grader i Legia for noen år siden, og det var en tøff påkjenning, sier Kjetil Knutsen.

Den kampen tapte Glimt 2–3.

Derfor tar Glimt noen grep inn mot returoppgjøret.

FLERE GREP: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt gjør flere grep før kampen borte mot Pyunik. Foto: Kasper Holgersen / NRK

For å unngå varmen så mye som mulig skal laget reise til Armenia én dag senere enn de vanligvis pleier å gjøre.

Glimt ønsker bare å komme ned for å kjenne på banen og bruke minst mulig energi før kampen i varmen.

Spillerne skal få i seg mer salt og ha mulighet til å kjøle seg ned med kalde håndklær og kaldt vann.

Det var også snakk om å se til det landslaget gjorde i før fotball-VM i 1994.

Da trente «Drillos» ikledd søppelsekker for å utsette seg selv for mer varme.

SPESIELT: Det norske landslaget kledde på seg både ekstra klær og søppelsekk for å prøve å venne seg til varmen før VM i USA i 1995. Foto: Morten Holm / NTB

– Legen vår mente at det å trene med søppelsekker var greit og det fikk vi veldig mye kritikk for og latterliggjort til de grader, forteller Egil «Drillo» Olsen.

«Drillo» selv tror ikke søppelsekkene betydde noe verken for eller imot. Det han mener er viktigst i varmen er å senke tempoet litt og være forsiktig med hvor mye krefter spillerne bruker.

Espen Tønnesen, professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania, er enig.

IKKE OVERBEVIST: Egil «Drillo» Olsen mener søppelsekkstuntet ikke hadde så mye å si på resultatet i VM i 1994. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Slike stunt kan virke mot sin hensikt, sier han.

– Det å trene med ekstra mye klær på seg går utover det tekniske og taktiske delen av fotballtreningen. Det ødelegger litt av kvaliteten. Det ville jeg ha vært ganske forsiktig med inn mot en sånn viktig kamp.

Men det er bevist at uvanlig varme påvirker prestasjonen til idrettsutøvere.

Går ut over prestasjonen

Espen Tønnesen har tidligere jobbet i Olympiatoppen og var ansvarlig for å lage et klimarom.

Klimarommet er et rom hvor man kan justere temperaturen og luftfuktigheten. Da kan idrettsutøvere trene med et tilsvarende klima til der de skal konkurrere.

VARMEN PÅVIRKER: Professor Espen Tønnesen har forsket på hvordan idrettsutøvere blir påvirket av varme. Foto: Høyskolen Kristiania

Før OL i Rio i Brasil testet de alle utholdenhetsutøverne i et slikt klimarom for å akklimatisere dem.

De prøvde å simulere forholdene i Tokyo, hvor de i snitt fikk en reduksjon i prestasjon på 7 prosent.

– Med riktig varmeakklimatisering over 5–7 dager, kan man ta bort halvparten av den, forteller Tønnesen.

Han mener Bodø/Glimt har et godt utgangspunkt, men å konkurrere under så ekstreme klimaforhold så kan slike ting vippe et godt utgangspunkt i feil favør.

– I en sånn type kamp, hvor vi vet at mesteparten av målene scores i de siste 20 minuttene, så er det ekstremt viktig og være akklimatisert. 40 grader er ekstremt. Men det er like viktig hvordan du hydrerer deg før og under kampen, sier Tønnesen.