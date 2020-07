Skulle til belgisk eliteserie – utsetter avgjørelsen

Da Bodø/Glimt-spiller Jens Petter Hauge startet karrieren som unggutt var den store drømmen å spille i Premier League.

En drøm han holder fast ved i dag.

– Favorittklubben er Chelsea og det er det som har vært den store drømmen hele veien, forteller han til NRK.

Flere eksperter har allerede spådd ei lys fremtid for spilleren som omtales som Bodø/Glimts juvel.

I VG-børsen troner Hauge øverst på lista, men som gulkledd fotballspiller i Bodø er det mye som tyder på at han er på vei bort fra klubben.

I mai ble det kjent at spissen var nært en overgang til belgisk fotball. I juni fikk vi vite at det var klubben Cercle Brügge som var interessert i 20-åringen.

Egentlig skulle han lande på en endelig avgjørelse i helga, men dette er utsatt til ut måneden.

– Men sesongen i Belgia begynner snart, så man vil jo komme på plass hvis det eventuelt blir tilfellet, sier han.

Det er ikke et så vært skussmål når lederen for Chelsea-supporterne i Norge sammenligner Glimt-fotballen med det Chelsea har prestert i Premier League. Foto: Matthew Childs / Matthew Childs

Spås ei lys fremtid

Langt fra alle får muligheten til å spille i den London-baserte klubben.

Pussig nok er det flere likhetstrekk mellom Chelsea FC og det Glimt har prestert denne sesongen.

Etter lørdagens kamp mot Mjøndalen har glimt vunnet 9 kamper av 9 mulige fra første kamp i sesongen.

Et annet kjent fotballag gjorde nøyaktig det samme i 2005/2006. Navnet på klubben er Chelsea FC.

Det er artig å spille på glimt om dagen, skal vi tro angrepsspilleren.

– Jeg kan ikke huske å ha kjent noe lignende. Vi går rundt med enorm selvtillit og ruller over de fleste lag. Vi er offensive og det er gøy.

– Fotballen i Bodø/Glimt minner om Chelsea

I Lillestrøm sitter en annen gulkledd fotballfan.

Øystein Vinje er Lillestrøm-supporter på sin hals, men han brenner også for de blåkledde engelskmennene.

Lederen for de norske Chelsea-supporterne sier han ser likheter mellom fotballen fra Bodø/Glimt og favorittlaget i Premier League.

– De gjør det jo fantastisk bra om dagen. Fotballen Bodø/Glimt spiller minner jo faktisk mye om Chelsea sin fotball i 09-10-seongen. Det var sk ikkelig offensiv og fremtung fotball. De skaper noe vanvittig med sjanser og scorer masse mål, forteller Vinje.

Se Bodø/Glimt leke seg med motstanderne tidligere i juli:

La oss bare ta et lite øyeblikk for å sette pris på pasningsspillet til Fotballklubben Bodø/Glimt 💛😍 Les mer om ustoppelige Glimt: https://www.nrk.no/1.15080101 Publisert av NRK Nordland Mandag 6. juli 2020

– Kjedelig å forlate nå

Hauge legger ikke skjul på at det er kjedelig dersom han nå forlater Bodø/Glimt sett i lys av årets sesong.

– Det hadde jo vært kjedelig. Man har jo vært med å bygd dette laget over noen år nå. Det hadde vært kjedelig, men man må tenke på seg selv og hva som blir best. Det er en veldig fin gjeng vi har her og vi er et bra lag.

Om han blir å se i gult ut hele sesongen er han imidlertid mer usikker på:

– Det kan jeg ikke svare på akkurat nå. Jeg spiller mot Molde på søndag og ser frem til en toppkamp som fortjener fantastiske rammer rundt seg.