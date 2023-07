Bodø/Glimt bekrefter selv overgangen på sine nettsider mandag formiddag.

Dermed ble den dramatiske cupkampen mot TIL onsdag Vetlesens siste kamp i den helgule trøya.

Midtbaneeleganten måtte stå over toppkampen mot Molde i går.

Overgangssumen er ikke kjent, men TV2 har tidligere skrevet at den kan ligge på mellom 70 og 90 millioner kroner.

– Denne overgangen er et resultat av det som oppleves som et svært godt samarbeid mellom Hugo, hans rådgivere og Bodø/Glimt, sier sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen til egen nettisde.

I februar signerte Glimts nummer 10 en ny kontrakt med klubben etter mange overgangsrykter.

Det skjedde etter at klubben angivelig avslo et bud på Vetlesen fra Feyenoord. Budet skal ha hatt en totalramme på rundt 65 millioner kroner.

Vil ikke kommentere beløp

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt bekrefter overfor NRK at de har vært i forhandlinger med den belgiske klubben en tid, og at de nå er kommet til enighet.

– Det har ligget i kortene siden han signerte ny kontrakt i vinter at vi skulle finne en løsning dersom timing og klubb var riktig. Hugo har hatt en fantasitsk tid og utvikling hos oss. Nå venter et nytt eventyr for ham.

– Vi er veldig takknemlig for det han har bidratt med. Han har vært en viktig spiller for oss de siste årene, legger Thomassen til.

– Det snakkes om opp mot 90 millioner kroner. Hva kan du si om overgangssummen?

– Vi kommenterer aldri overgangssummer. Men det er en overgang som oppleves å være bra for både oss, Hugo og helt sikkert Brugge også.

Årets spiller i fjor

Glimt kjøpte i sin tid Vetlesen fra Stabæk for 4,5 millioner kroner. Noe som ble sett på som en overraskende høy sum for en klubb som Bodø/Glimt.

Nå kan serielederne i Norge altså hente inn nær 20 ganger kjøpesummen noen få år senere, dersom opplysningene stemmer.

– 4,5 millioner kroner i 2020 var i Glimt-sammenheng astronomiske summer. Kanskje ikke så lett å forstå i dag, kun fire år etterpå. Og for et vellykket valg det skulle vise seg å bli for både klubb og spiller, sa sportsleder i Avisa Nordland, Freddy Toresen til egen avis i juni.

Vetlesen som ble kåret til årets spiller i fjor, skrev tidligere i år under på en ny treårskontrakt med Glimt. Dermed unngikk klubben at Vetlesen kunne gå gratis etter årets sesong.

– Overgangen til Hugo Vetlesen til Brugge er textbook for norsk fotball. I stedet for bli Bosman-spiller, forlenget han avtalen i vinter. Glimt får mer penger. Stabæk får mer penger. Og på sikt bidrar dette til økte priser på norske spillere ut av Norge, skriver TV2s sportsjournalist Per Angell Berntsen på Twitter.

Ronny Deila tar over som trener for Club Brugge denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Får norsk trener

I Club Brugge får Hugo Vetlesen norske Ronny Deila som trener. Det belgiske laget spilte åttendelsfinale i Champions League sist sesong. Laget ble nummer fire i hjemlig liga.

I tillegg til Vetlesen er også talentfulle Antonio Nusa (18) en del av laget som endte på 4.-plass i grunnserien og i sluttspillet sist sesong.

Nylig var Vetlesen med den norske landslagstroppen i kampene mot Skottland og Kypros i EM-kvalifiseringen.