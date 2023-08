Glimt kjørte over Pyunik: – Nå lukter det playoff

– Jeg er utrolig glad for at det er kort tid fra forrige kamp. Det er et revansjelysten lag som vil vise seg fra sin beste side, sa Glimt-Trener Kjetil Knutsen før torsdagens kamp mot armenske Pyunik i kvalifiseringen til serieligaen.

Etter to kjipe tap mot to av de andre topplagene i hjemlig serie, hjemme mot Tromsø (0-2) og borte mot Viking (2-3), har Glimt fått en del kritikk.

Men også spillere og trener i Glimt innrømmer at noe ikke har stemt i det siste.

– Defensivt har vi vært veldig svake. Men jeg tror vi kan lære mye av de siste kampene våre. Vi har hatt noen gode prosesser, og alle vil at vi skal fremstå mye bedre enn det vi har gjort i det siste, sier Knutsen.

Og torsdag kveld var det et helt annet Glimt-lag som kom ut på Aspmyra da de slo Pyunik 3-0.

TRØBLETE UKER: Både Tromsø med Ruben Yttergård Jenssen og Viking har gitt Bodø/Glimt trøbbel de siste ukene. Men torsdag var Glimt tilbake på skinnene. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Kunst fra Grønbæk startet ballet

– Vi tar tak fra første sekund, vi setter et tempo de sliter med, sier Glimt-kaptein Patrick Berg til Direktesport etter kampen.

Allerede i det femte minutt danset Albert Grønbæk seg forbi halve Pyunik-forsvaret og satte ballen iskaldt i lengste hjørne.

Til tross for at Pyunik gikk ut med en rimelig defensiv oppstilling, med fem mann i forsvar hver gang Glimt fikk tak i ballen, skapte Glimt flere muligheter.

Blant annet så det en stund ut til at Amahl Pellegrino ville få utfordringer med å sove etter å bommet da han var aleine med keeper etter 20 minutter.

Men Pellegrino gjorde opp for seg da han serverte en frekk utsidepasning til Faris Pemi Moumbagna i det 31. minutt, og det sto 2-0.

Og ti minutter ut i andreomgang styrte Pellegrino et flatt legg fra nysignerte Tobias Gulliksen ned i keepers venstre hjørne.

– Den muligheten jeg misbrukte i første omgang er sånn som skjer i fotball. Selvtilliten min har vært litt borte i en periode, så det var godt å få en scoring, sier Pellegrino til Direktesport.

GOD STEMNING: Det var ingenting å si på stemningen på Aspmyra. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Kunne vært mye mer

Og Glimt kunne fått med seg enda flere scoringer. Som i det 83. minutt, da to armenske mirakler hindret innbytter Runar Espejord i å notere seg for en scoring.

– Ja, vi kunne ha scoret flere mål. Den dobbeltsjansen på slutten der er temmelig stor, men vi får si oss fornøyd med dette, sier Patrick Berg.

Me også Pyunik hadde sine muligheter. Da klokka nærmet seg 90 minutter begynte hjemmelaget å slurve litt. Gjesten kom til flere muligheter, men heldigvis for Glimt kokte forsøkene bort i grøten.

– Nå lukter det playoff, sa kommentator på Direktesport, Stian Høgland.

Også Glimt-trener Kjetil Knutsen var fornøyd etter kampen.

– Vi gjør veldig mye bra, både offensivt og defensivt. Så skulle jeg ønske vi hadde klart å holde fokus litt lenger. Vi slipper dem litt til, men alt i alt så er det mye bra å ta med oss videre, sier Knutsen til Direktesport.

Neste uke er det meldt rundt 40 grader i Armenia. Selv om 3-0 er et godt utgangspunkt, tar ikke Knutsen et avansement oss en selvfølge.

– 3-0 er ikke et vanlig resultat i denne type kamper, men vi skal ikke tro at jobben er gjort helt ennå.

TOK MULIGHETEN: Tobias Gulliksen gjorde en god jobb da han fikk muligheten fra start for Bodø/Glimt i kampen mot Pyunik. Foto: Kasper Holgersen / NRK