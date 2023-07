– Vi gjør veldig mye bra. Vi skaper mye, og det er kun ørsmå detaljer som mangler for at vi skaper enda mer, sier Brede Moe til Direktesport.

En plass i gruppespillet i serieligaen kan ikke bare bety mye morsom fotball på Aspmyra utover høsten, det kan også bety penger i Glimt-kassa.

Men for å komme dit, må gultrøyene gjennom flere kvalifiseringsrunder. Først ut var tsjekkiske Bohemians 1905, et hardtarbeidende lag, med raske angrepsspillere.

Aspmyra var festkledd i gult da sesongens første europacupkamp ble blåst i gang.

Og mesteparten av førsteomgangen handlet om Glimt, som iherdig prøvde å bryte ned de tsjekkiske gjestene. Blant annet sleit midtbanen til Bohemians, med blant andre 42 år gamle Josef Jindrisek, med å holde følge med Glimts midtbanetrio.

– Vi visste at de skulle komme hardt ut fra første sekund. Men vi klarte å spille av presset deres, og fikk bra kontroll på kampen, sier Patrick Berg til Direktesport

Hjemmelaget hadde flere nestenmuligheter, men etter en drøy halvtime var det faktisk Bohemians som kom til kampens største sjanse.

Jan Matousek ble spilt gjennom, men Odin Bjørtuft klarte å sette den tsjekkiske spissen såpass under press at han dunket ballen både over og utenfor mål.

Etter 40 minutter klarte Glimt å tre seg gjennom Bohemians-muren. Albert Grønbæk ble spilt fri inne i 16-meteren. Skuddet traff keeper Reich før Sondre Sørlie smalt returen utenfor mål.

Tre minutter senere ble Grønbæk spilt gjennom igjen. Dansken tuppet ballen i mål med tåa, og Glimt kunne gå til pause med en viktig ledelse.

Og i andre omgang, var det et heltent hjemmelag som kom ut på kunstgresset.

BLASERT JUBEL: Høyre-leder Erna Solberg var på plass på Aspmyra. Brann-supporteren tok ikke helt av da Glimt gikk opp til 1–0. Foto: NTB

Ut i hundre etter pause

Etter pause gikk Glimt ut i hundre, og etter fem minutter kunne Amahl Pellegrino avslutte et mønsterangrep med å sette ballen kontrollert i mål.

– Men så slipper vi oss litt nedpå, og da ser vi at Bohemians er et godt lag som klarte på spise seg litt inn i kampen, sier Patrick Berg.

Etter noen minutter med intens Glimt-press, gikk tempoet litt ned i kampen. Utover i omgangen kom også gjestene til noen muligheter, men en god Nikita Haikin i Glimt-målet sørget for at Glimt holdt nullen.

– Etter hvert får vi bedre kontroll og viser at vi er gode i kontringsfasen, sier Berg.

Etter 77 minutter var Bohemians keeper på bærtur. Ballen havnet etter hvert hos Albert Grønbæk, men dansken klarte ikke holde hodet kaldt og hamret ballen utenfor mål.

Bare minutter senere burde Glimt økt ledelsen. Plutselig var Ulrik Saltnes aleine gjennom, men traff keeper. Returen smalt Sondre Sørli i tverrliggeren.

Og mer skulle det bli.

SOLID KAMP: Sondre Sørli skapte mye utfordringer for Bohemians fra sin plass på høyrekanten torsdag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Kan ikke slappe av

Ett minutt på overtid ble tromsøværingen Runar Espejord spilt alene gjennom mot Michal Reichl.

Espejord, som har vært lenge ute med skade, rundet keeperen og satte ballen rolig i nettet.

– For min del er det deilig med gode opplevelser på vei tilbake fra litt rusk og operasjoner. men for laget er det også viktig, etter å ha stanget litt kampen gjennom, sier Espejord til Direktesport.

– Vi skulle nok hatt noen mål til, sier spissen.

Og han er ikke alene om å mene det.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mente det for kunne vært 10-1 på Aspmyra denne kvelden.

– Egentlig bør vi være litt misfornøyde med 3-0, men jeg er fornøyd med energien i dag, sier Knutsen.

Dermed kan Glimt reise til Tsjekkia med et godt utgangspunkt før returoppgjøret neste uke. Men glimt-kaptein Patric Berg føler seg likevel ikke helt trygg med 3-0 i bagasjen.

– Vi skal være forberedt på en litt annerledes kamp i Praha, på en treger gressbane. Vi skal ikke tro at Bohemians er et dårlig lag, selv om vi er soleklart best i dag. Vi må levere en solid og god prestasjon der nede, sier Berg.

GODT COMEBACK: Runar Espejord har vært lenge ute med skade. Han kom inn og scoret mål i comebacket sitt. Foto: Mats Torbergsen / NTB