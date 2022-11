Bodø/Glimt er sesongens mestscorende lag, men det skyldes ikke målkåte spisser.

Faktisk har de nåværende spissene til Glimt kun scoret 16 prosent av målene, viser NRKs gjennomgang.

Samtidig bøtter tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface inn mål for sitt nye lag i Belgia.

De to siste sesongene har Kasper Junker, Erik Botheim og nevnte Boniface levert scoringer jevnt og trutt.

Etter 1-2-tapet for PSV torsdag kveld, sa trener Kjetil Knutsen at klubben ikke har vært dyktige nok på å avgjøre kamper som ligger og vipper.

– Per tiden er det litt for lite sluttprodukt hos oss i angrep, sa han til Viasat.

– Klarer ikke unngå å sammenligne

Og det er ikke bare i Europa at Glimt-spissene har hatt tørke foran mål.

I Eliteserien har Glimt har scoret 77 mål. De to spissene er samlet stått for 16 prosent av de regjerende seriemesterens scoringer.

– Er det spisskrise i Glimt?

– Det er ikke krise, til det er Glimt altfor gode. Spissene kan ikke sees isolert i en lagenhet som Glimt er. Men det er helt klart en utfordring at selv om de er mestscorende i Eliteserien, har de spisser som ikke gir dem de ekstra målene.

Det sier sportskommentator Jan Saltvedt i NRK.

Bodø/Glimt spiller på en måte som får veldig mange andre spillere i posisjoner for å lage mål, derfor kan man ikke se isolert på spissene, forklarer han.

Vingen Amahl Pellegrino er til eksempel soleklar toppscorer i Eliteserien med 23 mål, hele 9 scoringer foran nestemann på listen.

– Men man klarer ikke å unngå å sammenligne med hva spissene i Glimt har bidratt med gjennom de suksess-sesongene man har vært gjennom. Denne utfordringen er noe de må se nøye på.

De mistet spillere som hadde bidratt med over 70 mål i 2020.

– De lot seg delvis erstatte med en fantastisk jobb med Eirik Botheim og Pellegrino, men det er ingen overraskelse at ikke Espejord og Salvesen scorer flere mål isolert sett. De har ikke gjort det tidligere heller.

– Umenneskelig standard

– Det er ingen tvil om at de har satset på spissplassen litt annerledes denne sesongen. De har brukt en del penger på Salvesen, Espejord også, uten at de har fått betalt på samme måte.

Det sier Jonas Grønner, ekspertkommentator i Discovery til NRK.

Det er ikke lett å leve opp til tidligere statistikk.

– De har hatt spisser som har scoret på bestilling i medgangsperiodene sine, som har levert målpoeng som det holder.

Nå er Glimt uten den x-faktoren.

– De har ikke den spissen som sørger for å vippe alle kamper, og sette alle sjanser og omgjøre det offensive spillet til mål.

Det blir avgjørende i kamper med små marginer.

– Det gjelder både for laget, men også for enkeltpersoner på laget, Bodø/Glimt har satt en umenneskelig standard som er ekstremt vanskelig å skulle opprettholde.

Tror på ny spiss til sommeren

Grønner tror det kan bli aktuelt for Glimt å kjøpe en ny spiss i sommer, men som i stor grad må finne seg i å bli sittende på benken.

– For slik det er nå, har de to spillere på lengre kontrakter som har kostet mye penger, er dyre i drift, og som ikke kommer til å sendes videre uten at de har slått hundre prosent til.

– Jeg tipper de ikke er fornøyde på spissplass. Det blir veldig synlig. De har hatt noen veldig fine muligheter som du må score på, hvis du skal ha mulighet mot et lag som Arsenal.

