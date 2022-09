Om få uker skal Bodø/Glimt spille den historiske kampen mot Arsenal i Europaligaen.

Men de 3000 billettene til kampen ble revet vekk på rekordtid.

Nå står mange supportere uten billetter til kampen, selv om både billetter til fly og hotell er i boks.

Flere raser over at det ikke ble lagt ut flere billetter.

Fan: – Kjipt

Isabelle Sande var en av fansene som ikke fikk kjøpt seg billett i den lille timen der de lå ute til salgs.

Men hun har både flybillett og hotellrom i London.

– Jeg ble litt overrasket faktisk. Jeg hadde trodd at det skulle være mer enn nok billetter til bortefansen på digre Emirates, sier Sande.

Isabelle Sande og venninnen har vært på mange kamper samen, blant annet i Alkmaar i vår. Foto: Privat

Hun hadde planlagt å ta turen til London sammen med en venninne som bor i Oslo.

– Det er litt kjipt. Vi er store Glimtfans.

– Hva gjør dere nå da? Må dere se kampen fra hotellrommet?

– I verste fall må vi kjøpe oss billetter et annet sted på stadion. Men da kan vi vel neppe komme inn med Glimt-skjorte, og ikke får vi sunget sammen med den øvrige fansen, sier Sande.

– Det er jo halve moroa. Vi hadde sett frem til å synge «Dæven det e deilig det her» på Emirates i ei stor gul klynge.

Bodø/Glimt: – Gjør alt vi kan

Det var 3000 billetter som ble ut til Glimt-supporterne som har tenkt seg til Emirates.

Billettansvarlig ved Bodø/Glimt, Joseph Foster, forteller til NRK at billettene ble solgt ut på 45 minutter. Det inkluderer de som hadde billettene i handlekurven.

– Det er første gang dette skjer på en bortekamp.

– Jeg synes det er veldig spennende at folk har så lyst til å komme og se oss, sier Foster.

Slik reagerer supporterne på at billettene til borte-tribunen ble revet vekk på under en time. Foto: Skjermdump

– Hva har du å si til de som har kjøpt billetter til både fly og hotell, men som nå står uten billetter til kampen?

– Vi har ikke et svar til dem akkurat nå, men vi prøver å få flere billetter fra Arsenal. Vi vet ikke ennå om vi kan få, og hvor mange vi eventuelt kan få, men vi gjør alt vi kan.

Han understreker likevel at de ikke kan garantere at det vil bli lagt ut flere billetter.

Stadio Olimpico var fylt opp med 1700 Glimt-supportere da Glimt spilte mot Roma i april. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Heller ikke Glimt-supporter Nils Bakke vant «lotteriet» som han kaller det i kommentarfeltet.

Han og fem venner gikk sammen i dag for å kjøpe billetter. Ingen av dem kom tidsnok.

– Det er nok over 40.000 kroner som har gått i vasken for oss, sier Bakke.

Nils Bakke var blant supporterne som dro til Zagreb for å se bortekampen der. Foto: Privat

400–500 av billettene var forhåndssolgt som pakketurer. Det reagerer supporteren på.

– Glimt anerkjenner ikke at de må prioritere oss som trofast har fulgt Bodø/Glimt borte. At de kan si at alle får, og det motsatte skjer, er en hån.

Arrangementsansvarlig for Bodø/Glimt, Ørjan Heldal, det er viktig for klubben at folk har muligheten til å komme direkte til bortekampene med disse selskapene.

– Jeg har sagt at jeg håpet at alle skulle få, og jeg trodde også at alle skulle det. Nå prøver vi å få avklart med Arsenal om vi kan få litt flere billetter i bortesvingen.

– Flere melder om høye priser på disse billettene på svartebørsen nå. Hva synes du om det?

– Vi råder folk til å være veldig forsiktige med å handle på svartebørs. Det er useriøse aktører der ute som opererer, sier Heldal.

Han oppfordrer folk som har en billett som de ikke lenger har bruk for til å forholde seg til lovverket og ikke selge den dyrere enn de kjøpte den.

– Blir fantastisk uansett

Glimt-supporter Geir Rishaug fant en annen løsning på billettproblemet.

Da han sto uten kamp-billett, men med billett til både fly og hotell, bestemte han seg for å kjøpe billett i et nøytralt område.

Geir Rishaug har reist land og strand for å få med seg kampene til de helgule. Foto: Privat

– Jeg hadde jo mest lyst til å stå sammen med Glimt-fansen, men betalte heller mer for å sikre meg og fruen denne begivenheten, sier han.

– Hvordan blir det for deg å ikke kunne synge sammen med resten av supporterne i gule Glimt-skjorter?

– Det blir uansett fantastisk å høre resten av Glimt-fansen synge sangene våre, sier Rishaugen.

– Vi nordmenn elsker jo britisk fotball og stemningen på matchene der, og det å få være til stede å heie på et nordnorsk lag som spiller mot et av Englands beste lag kommer til å bli magisk.