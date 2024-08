Oppdatering 13:20: Glimt skal i hvert fall møte FC Porto og Manchester United.

Etter at Røde Stjerne ble for sterke i Beograd på onsdag, ble Bodø/Glimt sendt ned til nivå nummer to i europeisk sammenheng, nemlig Europaligaen.

Glimtsupportere måtte se på mens serberne trakk lag som Barcelona, Inter, AC Milan og Benfica. Men det er ikke smågutter de gule fra Bodø kan trekke heller.

Manchester United, Tottenham Hotspur, Porto, Rangers, og listen fortsetter.

I tillegg kan man få gjensyn med tidligere motstandere i AZ Alkmaar, Besiktas og Ajax.

I kulissene lurer også den gamle ringreven José Mourinho med sitt Fenerbache. Mannen som på kontroversielt vis fikk Bodø/Glimt eliminert fra Serieligaen i 2022.

Trekningen til Europaligaen starter klokken 13:00, og vi oppdaterer saken fortløpende. Trekningen til Molde for Serieligaen begynner klokken 14:30.

Dette er de bekreftede motstanderne til Bodø/Glimt:

FC Porto (H) (POR)

Manchester United (B) (ENG)

Maccabi Tel Aviv F.C. (H) (ISR)

Braga (B) (POR)

Union SG (B) (BEL)

Qarabag (H) (AZE)

Besiktas (H) (TUR)

Nice (B) (FRA)

Disse lagene kan Bodø/Glimt møte i Europaligaen Alle lag trekker to lag fra hver pott. Pot 1: Roma Manchester United Porto Ajax Rangers Frankfurt Lazio Tottenham Slavia Praha Pot 2: Real Sociedad AZ Alkmaar Braga Olympiacos Lyon PAOK Fenerbahçe M. Tel-Aviv Ferencváros Pot 3: Qarabağ Galatasaray Viktoria Plzeň Bodø/Glimt Union SG Dynamo Kyiv Ludogorets Midtjylland Malmö Pot 4: Athletic Club Hoffenheim Nice Anderlecht Twente Beşiktaş FCSB RFS Elfsborg

Bodø/Glimt skal trekke to lag av hver pott. Det er slutt på hjemme- og bortekamper mot hvert lag. I stedet skal det spilles åtte kamper mot åtte forskjellige lag, fire hjemme og fire borte. Foto: UEFA

LES OGSÅ: UEFA har i år lansert et helt nytt turneringsformat som øker antall lag og pengene som hvert lag mottar.

Frykter Aspmyra

Dag Langerød er redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb.

Han sier at han frykter at hvis Manchester United havner på Aspmyra i høst, og kanskje også nærmere vinter, så kan det bli vanskelig.

– Det er frykten, for Bodø/Glimt har vist over mange år at de kan slå hvem som helst på hjemmebane. Jeg tror ikke at United er noe bedre enn at det også gjelder dem, på en dårlig dag.

Tidligere har Glimt spilt mot storklubben Arsenal på Aspmyra og på Emirates, og det endte med et knepent tap på «Myra», 0–1.

Langerød sier at Kjetil Knutsen har god kontroll på Glimt, og at det står litt i motsetning i hva han ser i sin egen klubb.

Dag Langerød er ikke så sikker på at giganten Manchester United skal feie over Bodø/Glimt. Spesielt ikke på Aspmyra. Foto: United.no

– De er det man kan kalle en velfungerende klubb. Det er ikke alltid man kan si det samme om United. Da er spørsmålet hvordan man angriper en sånn kamp. Hvis du legger inn januar, snø på banen kunstgress ... å reise til Aspmyra er ikke lett.

Hvis Manchester United skulle tape mot en norsk klubb i en tellende kamp, er han redd de hadde hørt det i mange år etterpå.

– Men tror du at lag i Europa og England begynner å skjønne at norske lag ikke er noen walkover?

– Absolutt. Det er bare å se på hva som skjedde med Manchester United forrige sesong i Champions League, hvor vi tapte mot både FC København og Galatasaray, og endte sist i gruppespillet. De lagene er ikke så langt unna Glimt, så alt kan skje.

Om de røde djevlene trekker Bodø/Glimt på Aspmyra, kan det godt hende at Langerød setter seg på et fly til Bodø.

– Det hadde vært veldig gøy å få med seg. Dette er kamper vi snakker om i tiår etterpå, og det er de øyeblikkene der livet handler om.

Molde røk ut av Europaligaens siste kvalikrunde mot svenske Elfsborg, torsdag kveld. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Måtte nøye seg med Serieligaen

Serieligaen, eller Conference League, som turneringen heter på engelsk, er den som Molde skal bryne seg på til høsten.

Det etter at laget på dramatisk vis røk mot det svenske laget Elfsborg på straffer, torsdag kveld.

På samme måte som i Europaligaen og i Mesterligaen, vil Serieligaen ha et nytt seriespill. Her skal derimot lagene kun spille seks kamper, tre hjemme og tre borte, mot seks forskjellige lag.

Her kan laget fra Romsdal møte store lag som Chelsea, FC København, og Fiorentina.