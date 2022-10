Arsenal er et stort lag med en rik historie. Men de siste sesongene har klubben slitt.

Denne sesongen har derimot laget fra Nord-London våknet til liv, med syv av åtte seire og tabelltopp i England.

Ett poeng foran ellers så suverene Manchester City med Haaland på topp.

Derfor vil dette etter alle solemerker være Bodø/Glimts tøffeste prøvelse. Å gjeste et utsolgt Emirates med 60.000 tilskuere i gruppespillet til Europaligaen.

Der Glimt har startet strålende.

Etter et knallsterkt uavgjortresultat mot den nederlandske storheten PSV i Eindhoven, fulgte en 2-1-seier på Aspmyra mot FC Zürich.

Dermed er klubben fra Bodø i rute for å kunne klare å gå videre fra gruppen.

Men nå venter altså to kamper på rappen mot Englands, ut i fra tabellen, beste lag.

Følg pressekonferansen med Bodø/Glimt fra klokken 13:15.

– Vil ikke merke noen endring

En som har vært med på hele den oppsiktsvekkende reisen til Glimt, er mental trener Bjørn Mannsverk.

Han er tidligere jagerflypilot og har jobbet for Nato.

I tillegg har han nettopp blitt ansatt i en lignende rolle som mental trener hos Oljefondet, der han skal hjelpe fondet med å tjene enda mer penger.

Mannsverk sier det er viktig å ikke tenke så mye på hvem motstanderen er.

– Først vil jeg si at vi gjør ikke noe spesielt med tanke på hvilken kamp de skal spille. Vi har troa på å gjøre ting likt og vi holder fast ved det, sier han og fortsetter:

– Det å gjøre ting likt gjør at du egentlig ikke vil merke noe endring med tanke på noe som skal skje. Dermed unngår så unngår vi sjansen for at du stresser deg opp på grunn av det da.

– Glimt har ikke vært like gode som de to siste årene, hvordan har stemningen vært i troppen?

– Det har vært ganske mye frustrasjon rundt hva de har møtt i den norske ligaen i år. For meg virker det som om Glimt bare møter ett annet lag, for alle spiller likt. Det er ikke slik de ønsker at fotball skal være, men det er slik virkeligheten er. Så den frustrasjonen har vært ganske stor.

Bjørn Mannsverk i Londons gater før kampen mot Arsenal. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forrige runde hadde Glimt et fellesmøte hvor de snakket gjennom den delen, og hvordan de må passe seg for å gå i offerrollen.

– Vi må på en måte «work the issue» eller «work the problem». Vi må finne løsninger, ellers vil dette fortsette. Det tror jeg vi klarte, vi sikra oss at vi er i utfordrerrollen. Det var veldig gledelig å se det de gjorde mot Lillestrøm, sier Mannsverk, og sikter til Glimts 1-4-seier på Åråsen, sist lørdag.