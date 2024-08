Dermed økte gultrøyene luken sin til ni poeng ned til Viking på 2.plass, som riktignok har to kamper mindre spilt.

– Det var litt som forventet. Jeg tror samtlige kjente på at vi var litt slitne etter en bortetur i Europa. Første omgang var ekstremt tung, og så klarte vi å jobbe oss gjennom det og da kom kreftene i andre omgang, sa Patrick Berg til TV 2.

Glimt har imidlertid slitt den siste tiden. På deres tre foregående seriekamper sto laget med kun én seier. Dermed har det åpnet seg opp i gullkampen, og det er lenger ikke like gitt at Glimt vil ta sitt andre strake seriegull.

Sebastian Tounekti sendte Haugesund i ledelsen, før Andreas Helmersen utlignet på overtid av første omgang. Mikkel Hope sendte gjestene tilbake i ledelsen rett etter pausen, men to raske mål fra Kasper Høgh og Patrick Berg snudde kampen for gultrøyene. Senere pyntet Høgh på resultatet.

Haugesund startet friskt i Bodø og kunne slippe jubelen løs etter 19 minutter da Tounekti sendte gjestene i ledelsen fra utenfor 16-meteren. Scoringen kom etter en Haugesund-corner som Jostein Gundersen stanget ut av feltet. Der sto Tounekti klar og banket inn 1-0-målet.

22-åringen spilte for Glimt mellom mars 2020 og august 2022, men ble ingen stor suksess for gultrøyene. Fasiten etter 21 kamper ble to mål og en målgivende, før han gjorde overgang til Haugesund.

– Det er en deilig følelse. Jeg har jo spilt her, så det var deilig å bevise at jeg er god nok. Jeg har fått høre at jeg ikke er det og at jeg har dårlige holdninger, så det var deilig å bevise at det finnes noe i meg, sa han til TV 2 i pausen.

Kritikken tok imidlertid Knutsen med knusende ro.

– Vi har troen på veldig mange spillere. Vi hadde nettopp en som gikk til Belgia (Petter Nosa Dahl) som vi også hadde troen på, det er derfor de kommer til Glimt. De må få lov til å gå sin vei. Den reisen må de forstå at de må ta selv, sa treneren.

Debut-scoring

Ett minutt på overtid i første omgang sendte Helmersen lagene likt igjen da han stanget inn 1-1-målet. Det var hans første scoring for Glimt siden overgangen fra Egersund i midten av juli.

– Den kommer på perfekt tidspunkt. Det er godt å komme inn til pause med 1-1, da føler vi at vi er med, sa Helmersen til TV 2 i pausen.

Fem minutter inn i 2. omgang tok Haugesund tilbake ledelsen da Tounekti spilte opp 17 år gamle Hope, som banket ballen i mål.

Ledelsen varte ikke mer enn fem minutter før Høgh stanget inn et innlegg fra Fredrik Bjørkan. Sju minutter senere fullførte Berg snuoperasjonen med en markkryper ned i venstre hjørne.

Glimt var imidlertid ikke ferdig der, for med 17 minutter igjen på klokken scoret Høgh igjen.

– Barnestreker

Også lørdagens eliteserieoppgjør ble preget av VAR-protester fra supporterne. På Aspmyra valgte tilskuerne denne gangen å kaste fiskeboller inn på banen. Kampen måtte dermed pauses for å rydde kunstgresset, og speakeren på stadion informerte om at kampen ville bli avbrutt om supporterne fortsatte å kaste gjenstander inn på banen.

Det imponerte ikke daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Foto: Martin Steinholt

– Å holde på med sånne barnestreker på de to-tre nederste radene, er å drepe fotball. Det handler ikke om fotball, ikke VAR, sa Thomassen til TV 2 i pausen.

I motsetning til under oppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm, ble det ikke kastet noe mer ut på banen og kampen fortsatte som planlagt.